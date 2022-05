Zesde NBA-finale in acht jaar voor Golden State Warriors

NBADe Golden State Warriors hebben zich voor de zesde keer in acht jaar tijd geplaatst voor de NBA Finals. De ploeg uit San Francisco pakte de titel in het westen door het vijfde duel met de Dallas Mavericks met 120-110 te winnen, waardoor de stand op een beslissende 4-1 kwam. De Warriors gaan vanaf 2 juni met Miami of Boston strijden voor de titel. Miami staat in de finale in het oosten met 3-2 voor.

Golden State werd eerder in 2015, 2017 en 2018 kampioen van de NBA. In 2016 moesten de Warriors het in de finale afleggen tegen de Cleveland Cavaliers, in 2019 waren de Toronto Raptors te sterk. Met zes finales in acht jaar tijd treden de Warriors in de voetsporen van de legendarische Chicago Bulls, van sterspeler Michael Jordan. De Bulls speelden finales in 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 en 1998.

De afgelopen twee jaar wist de ploeg zich niet eens te plaatsen voor de play-offs, vooral als gevolg van blessureleed bij de sterspelers Stephen Curry en Klay Thompson. Maar dit seizoen presteerden de spelers van coach Steve Kerr weer als vanouds. In de play-offs rekenden de Warriors eerst af met de Denver Nuggets (4-1) en vervolgens met de Memphis Grizzlies (4-2). Ook Dallas had in de finale van de Western Conference weinig in te brengen.

De Mavericks van topschutter Luka Doncic wonnen dinsdag de vierde wedstrijd in de serie, maar het lukte ze donderdagavond in San Francisco niet om de spanning echt terug te brengen. Onder aanvoering van Thompson, die 32 punten maakte, beslisten de Warriors de finale in het westen. Voor de 32-jarige Amerikaan is het een terugkeer naar de Finals. In 2019 liep hij in de finalewedstrijden een zware knieblessure op. Nog een jaar later scheurde hij ook zijn achillespees.

Curry bleef donderdag steken op 15 punten, maar werd na de partij wel gekroond tot eerste MVP van de Western Conference Finals. Bij Dallas scoorde Doncic 28 punten en Spencer Dinwiddie 26 punten. Dat volstond echter niet voor de zege.

