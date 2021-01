Washington verliest van leider Philadelphia ondanks 60 punten van Bradley Beal

NBA NBA-spe­lers krijgen boek van 134 pagina's om corona tegen te gaan

21 december Slechts 71 dagen nadat Los Angeles Lakers in een coronavrije bubbel de titel veroverde in de NBA, gaat de Amerikaanse basketbalcompetitie dinsdag van start met uit- en thuiswedstrijden, met fans bij sommige duels en vooral veel onzekerheden. Het zal meer dan lijken op een normale competitie dan het afgelopen seizoen, dat achter gesloten deuren in Disney World werd gespeeld. Al is ‘normaal’ natuurlijk relatief...