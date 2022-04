Warriors en Sixers hebben opnieuw geen kluif aan Nuggets en Raptors, Mavericks maken zonder Doncic gelijk

NBADe Golden State Warriors en Philadelphia 76ers hebben ook hun tweede wedstrijd gewonnen in de eerste ronde van de play-offs in de NBA. De Warriors haalden het met 126-106 van Denver. De Sixers waren met 112-97 te sterk voor Toronto. De Dallas Mavericks, nog steeds zonder Luka Doncic, maakten vannacht gelijk. Ze versloegen de Utah Jazz met 110-104.

Nadat ze de eerste match met 123-107 wonnen, trokken Stephen Curry en co. ovannacht pnieuw met duidelijke cijfers aan het langste eind tegen de Denver Nuggets. Curry, hersteld van een enkelblessure, startte opnieuw op de bank, maar in 23 minuten wel 34 punten optekenen. Ook Jordan Poole speelde weer een dijk van een wedstrijd. In zijn tweede play-off-match ooit kwam hij net niet aan 30 punten.

Bij Denver was Nikola Jokic goed voor 26 punten, 11 rebounds en 4 assists. Die volstonden niet voor de overwinning. De frustraties liepen hoog op bij de Nuggets na opnieuw een verloren wedstrijd. Zo kregen Barton en Cousins het met elkaar aan de stok en werd Jokic uitgesloten.

De Philadelphia 76ers kenden eveneens opnieuw geen problemen met de Toronto Raptors. Ze konden andermaal rekenen op een uitstekende Joel Embiid (31 punten, 11 rebounds) en Tyrese Maxey (23 punten, 9 rebounds). Harden kwam aan 14 punten. De eerste wedstrijd hadden de Sixers ruim gewonnen met 131-111. Toronto moest het vannacht zonder de geblesseerde Scottie Barnes doen. De 20-jarige forward is één van de kanshebbers op de Rookie of the Year-trofee en dus een groot gemis voor de Raptors.

Volledig scherm James Harden, Joel Embiid en Tyrese Maxey © AP

De Dallas Mavericks zetten vannacht de orde weer op zaken. In de tweede wedstrijd tegen de Utah Jazz trokken ze met 99-93 aan het langste eind. Zo staat het 1-1 tussen beide ploegen. Bij Dallas ontbreekt nog steeds de geblesseerde sterspeler Luka Doncic, maar een ontketende Jalen Brunson won hen de wedstrijd met een persoonlijk record van 41 punten.

Volledig scherm Jalen Brunson dribbelt Donovan Mitchell voorbij © AP

Marcus Smart (Boston Celtics) aangeduid als beste verdediger

Boston-speler Marcus Smart werd gisteren verkozen tot beste verdediger van het voorbije seizoen. De Amerikaan verhinderde zo dat de Fransman Rudy Gobert (Utah Jazz) voor de vierde keer in zijn carrière de trofee kreeg (na 2018, 2019 en 2021). Mikal Bridges (Phoenix Suns) was de derde genomineerde.

Smart is de eerste point guard sinds Gary Payton in 1996 die de prijs in ontvangst mag nemen. Voor de tweede keer krijgt een speler van Boston de onderscheiding van beste verdediger, na Kevin Garnett in 2008. Een jury van 100 sportjournalisten kende Smart 257 punten toe. Mikal Bridges kreeg 202 punten achter zijn naam. Rudy Gobert moest tevreden zijn met 136 punten.

