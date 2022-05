Warriors-coach Steve Kerr reageert emotioneel op schietpartij in Texas: “Ik ben alle minuten stilte beu. Genoeg!”

De Verenigde Staten zijn opnieuw in rouw na een nieuwe schietpartij op een school, de 27ste al dit jaar. In een basisschool in de staat Texas schoot een achttienjarige gisteren 21 mensen dood, waaronder 19 kinderen tussen 7 en 10 jaar en 2 volwassenen. Het drama doet het debat rond wapenwetgeving opnieuw volop aanwakkeren. Ook Steve Kerr, coach van NBA-team Golden State Warriors, liet zich niet onbetuigd op zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen de Dallas Mavericks.

“Ik ga hier niet over basketbal praten”, begon Kerr, duidelijk geëmotioneerd, zijn betoog. “Er is niets gebeurd met ons team de afgelopen zes uur. We gaan met dezelfde ploeg starten vanavond. Vragen over basketbal doen er niet toe. Sinds we aan de opwarming begonnen, zijn er 400 mijl hier vandaan veertien kinderen en een leerkracht vermoord (de aantallen die op dat moment bevestigd waren, red.). In de voorbije tien dagen hebben zijn er oudere, zwarte mensen gedood in een supermarkt in Buffalo, zijn er Aziatische kerkgangers gedood in Zuid-Californië, en nu worden er kinderen vermoord op school. Wanneer gaan we iets doen? Ik ben het zo beu om hier telkens weer m’n medeleven te moeten betuigen aan families van slachtoffers. Ik ben al de uitvluchten beu. Ik ben alle minuten stilte beu. Genoeg!”

Volledig scherm Steve Kerr. © AP

Daarna richtte Kerr zich tot de Amerikaanse politici: “Er zijn op dit moment 50 senatoren die weigeren te stemmen over HR8, een wet voor een backgroundcheck die het Witte Huis al twee jaar geleden heeft aanvaard. En er is maar één reden waarom ze er niet voor stemmen: om aan de macht te blijven! Dus ik vraag aan u, alle senatoren die weigeren om iets te doen aan alle brutaliteit, aan alle schietincidenten in scholen en winkelcentra, gaat u uw eigen verlangen voor macht voorgang geven op de levens van onze kinderen, onze ouderen, onze kerkgangers? Want daar lijkt het wel op. Ik ben het beu, ik heb er genoeg van.”

Het is niet voor het eerst dat Kerr zeer uitgesproken is over een maatschappelijk thema. Voor wat het waard is: zijn team verloor vannacht met 119-109 in de NBA play-offs. In de best of seven komt Dallas zo terug tot 3-1, Golden State heeft nog één zege nodig om door te stoten naar de finale.