Voor een derde keer hinken de LA Clippers 2-0 achterop: kunnen ze nogmaals terugkomen?

In game 2 vannacht was het zowel bij Paul George als Devin Booker direct een pak minder, maar toch ruilden die twee op het einde van de wedstrijd score tegen score. Booker scoorde 20 punten maar slechts vijf van zijn zestien schoten vielen ook effectief binnen. George maakte er 26 maar miste twee zeer belangrijke vrijworpen met nog 8 seconden te spelen. Gevolg? De voorsprong van de Clippers bleef hangen op één schamel punt. Dat moet je DeAndre Ayton geen twee keer zeggen. Met nog een kleine seconde op de klok vond een fantastische ‘inbound pass’ van Jae Crowder de hoogvliegende Ayton, die de bal door de ring ramde. 104-103 en 2-0 voor Phoenix. En toch is bij die winst weer Jae Crowder betrokken. De lijm die vorig jaar van de Miami Heat één geheel maakte, en dit jaar bij de Suns exact hetzelfde doet.

Kat uit de boom kijken

Het lijkt wel alsof Ty Lue altijd eerst even tijd nodig heeft om de kat uit de boom te kijken en alles uit te vogelen. Al zal dat alleen niet volstaan tegen de Suns. ‘Phoenix is for real’, zeker als Chris Paul terugkeert en Kawhi Leonard nog lang ‘out’ is. Paul George zal moeten opstaan, net zoals hij in game 5 tegen de Jazz met 37 punten deed. En ook Reggie Jackson moet zijn play-offlijn doortrekken. De in Italië geboren Amerikaan, die vorig jaar overkwam van de Detroit Pistons, speelt ronduit fantastische play-offs. Van 10,7 punten in het reguliere seizoen naar 17,3 in de play-offs en gemiddeld 23 in zijn vier laatste matchen.