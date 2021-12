Vijfde zege op rij voor Utah en Chicago in NBA, Lakers verliezen opnieuw

De Memphis Grizzlies van hun kant wonnen voor de derde achtereenvolgende keer. Dat gebeurde tegen de LA Lakers, van LeBron James: 104-99. Ja Morant was verantwoordelijk voor 41 punten van Memphis. LeBron James kwam bij de Lakers tot 37 punten. Voor de Lakers was het de zesde nederlaag in zeven duels. Het team uit Los Angeles is voorlopig pas achtste in de Western Conference.