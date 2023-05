Van Kim Kardashian tot Elon Musk: waarom laten celebrities zich zo graag op eerste rij in de NBA spotten? En hoeveel betalen ze?

NBA Tickets tot 85.000 (!) euro: LeBron James pakt straks in historisch duel het record van Kareem Ab­dul-Jab­bar

‘The Kid From Akron’ (her)schrijft (de) basketbalgeschiedenis. Dinsdag of, ten laatste, donderdag pakt LeBron James (38) het puntenrecord over van Kareem Abdul-Jabbar. Hail to the King. Al zal de discussie rond wie nu de echte GOAT in het basketbal is, ongetwijfeld opnieuw losbarsten.