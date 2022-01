Van gemiste play-offs tot de top van het oosten: hoe de Chicago Bulls zich in één zomer helemaal heruitvonden

Dat de Chicago Bulls het beter zouden doen dan vorig seizoen was niet zo heel moeilijk te voorspellen. Ze sloten de reguliere competitie af met 31 overwinningen en 41 nederlagen. Niet om over naar huis te schrijven, maar wel beter dan de vorige jaren.

In het eerste seizoen van nieuwe coach Billy Donovan klommen de Bulls voor de eerste keer in vier jaar boven de 30 gewonnen wedstrijden. Een gestage vooruitgang. En een die deze zomer een boost vanjewelste kreeg. Van de vijf basisspelers van vorig seizoen blijven er dit jaar slechts twee over: Zach Lavine en Nikola Vucevic. Die laatste — een Montenegrijnse center die in België opgroeide, zijn vader speelde bij Ieper, Brussel, Aalst en Luik — kwam eind maart, net voor de ruilmarkt sloot, over van de Orlando Magic. De eerste stap in de heropbouw.

Hun echte slag sloegen de Bulls pas deze zomer. Ze ruilden twee spelers voor Lonzo Ball en DeMar DeRozan. Beiden waren wat in de vergetelheid geraakt bij hun vorige ploegen. Ball werd bij de New Orleans Pelicans uitgespeeld als een pure schutter, terwijl zijn grote sterkte net in het maken van het spel ligt. DeRozan op zijn beurt kende een van de slechtste seizoenen uit zijn carrière bij de San Antonio Spurs. Sinds de Toronto Raptors hem in 2018 omruilden voor Kawhi Leonard leek DeRozan nooit meer dezelfde te zullen worden. Toronto, de ploeg die hem drafte en waarvoor hij negen seizoenen alles heeft gegeven, stuurde hem zomaar wandelen voor één seizoen Kawhi. DeRozan leek mentaal gebroken en dat toonde zich ook in zijn cijfers. Hij scoorde vorig seizoen nog wel 21,6 punten, toch hoorde zijn mid-range spel volgens velen niet meer thuis in de NBA van vandaag, waar alles rond de driepunter draait. En laat dat nu net DeRozans zwakte zijn. Amper 26% van zijn driepunters viel binnen vorig jaar. Een percentage dat ronduit pijn doet aan de ogen.

Volledig scherm DeMar DeRozan. © AP

Maar wel een percentage dat onvergelijkbaar is met dit seizoen. Nog nooit was de 32-jarige DeRozan zó efficiënt met zijn driepunters: 35%. Een career high. Alsof hij zijn driepuntschot deze zomer volledig heeft getransformeerd. Hét bewijs waren twee aartsmoeilijke driepunters die hij op opeenvolgende avonden binnenwierp om beide wedstrijden te winnen. De Bulls stonden tweemaal twee punten achter, DeRozan knalde tweemaal op de buzzer een driepunter binnen voor de winst.

DeMar DeRozan heeft zich helemaal ontbolsterd in het mythische United Center. En zijn 26,2 punten spreken boekdelen. De trofee voor ‘Most Improved Player of the Year’ lijkt nu al binnen. Die voor ‘Most Valuable Player of the Year’ moet de volgende op zijn lijstje zijn. En als hij blijft spelen zoals nu, zit die kans er dik in.

Ex-Lakers

Nog zo’n speler die zijn schot grondig bijgeschaafd heeft, is Lonzo Ball. De tweede keuze uit de draft van 2017 werd in zijn Lakers-periode belachelijk gemaakt vanwege zijn schot. En misschien ook omdat zijn vader, LaVar, zijn zoon toen al beter noemde dan Stephen Curry. Alleszins, zijn schot zag er niet uit en zijn schoten vielen niet binnen. Maar net zoals zijn maatje DeRozan, onderging Lonzo’s schot een heuse metamorfose. Resultaat: 42% dit seizoen. De grote broer van LaMelo is een ware scherpschutter geworden. En een uitstekende verdediger gebleven. Zouden de Lakers al spijt hebben dat ze onder andere Lonzo hebben laten gaan voor de blessuregevoelige Anthony Davis? Of dat ze publiekslieveling Alex Caruso geen beter contract gaven? Ook hij verkaste naar de Chicago Bulls en geeft met zijn defensieve impact een boost aan de moraal van zijn team telkens als hij van de bank het parket oploopt.

Volledig scherm Lonzo Ball (rechts). © AP

Een zelfde boost als wanneer Zach LaVine de bal staalhard door de ring ramt. Het zou te kort door de bocht zijn om LaVine louter een dunker te noemen. Hij is de laatste jaren uitgegroeid tot een veelzijdige scorer: zowel aan de ring als vanachter de driepuntlijn. Slash and splash. LaVine speelt al sinds 2017 in Chicago en heeft de weinige hoogtes en vele laagtes meegemaakt. Als beloning mocht hij deze zomer mee naar de Olympische Spelen met Team USA en dat lijkt zijn vruchten afgeworpen te hebben. Waar hij vroeger nogal graag zelf scoorde, gunt LaVine vandaag ook de schijnwerpers aan zijn ploeggenoten.

Volledig scherm Zach LaVine. © USA TODAY Sports

Het is de algemene trend bij de Chicago Bulls. Er lopen geen supersterren rond die hun verplichte cijfertjes moeten halen, nee, de Bulls spelen om te winnen. En winnen blijven ze doen.

Op vannacht na dan toch. De Brooklyn Nets speelden de Bulls van het kastje naar de muur. Het werd 138-112 voor Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving en co.

Volledig scherm © AP