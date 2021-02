Van een reus die nooit gedraft werd tot ‘The Joker’ die álles kan met een bal: de revelaties na een kwart van het NBA-seizoen

NBAEen kwart van het NBA-seizoen ligt al achter ons. En aan spektakel was er weer geen gebrek. Driepunters, dunks, buzzer-beaters... ze vlogen ons weer om de oren. Op volle zalen is het nog wachten, maar ook zonder de steun van de fans ligt het niveau hoog. Zeker bij bepaalde spelers. Wij stellen er vijf voor die in het seizoensbegin al danig indruk hebben gemaakt.

Jerami Grant: Detroit Pistons - Power Forward/Small Forward - 26 jaar - 203 cm, 95 kg

Van een bankspeler naar de scoring-top 20. Van gemiddeld 10 punten naar 23,6. Jerami Grant maakte bij de Detroit Pistons een sprong om u tegen te zeggen. Én met goeie percentages: 40 procent van achter de driepuntlijn, terwijl hij er gemiddeld drie meer neemt dan in zijn tijd bij de Denver Nuggets.

Grant is een veelzijdige forward die zich naar believen een weg baant tot de ring. Ook op defensief vlak draagt hij zijn steentje bij met dit seizoen gemiddeld één block en één steal. Een Duracell-konijntje. Grant staat nooit stil maar stuitert constant het veld over op zoek naar rebounds of makkelijke punten.

Het enige wat tegenzit, is de teamprestatie. De Pistons staan gedeeld laatste in de NBA en daar lijkt niet onmiddellijk verandering in te komen.

Volledig scherm © USA TODAY Sports

Christian Wood: Houston Rockets - Power Forward/Center - 25 jaar - 208 cm, 97 kg

Christian Wood is amper 25 en heeft al zes ploegen op zijn conto staan. Vorig seizoen brak hij door bij de Detroit Pistons met 13 punten en 6 rebounds, niet te vergelijken met de cijfers die hij vandaag bij de Houston Rockets voorschotelt: 22 punten, 10,2 rebounds en 1,5 blocks. En dat voor een speler die nooit gedraft werd.

Wood zou je de ‘Anthony Davis van den Aldi’ kunnen noemen, hun speelstijlen zijn zo gelijkaardig en veelzijdig ondanks hun lengte — 208 cm. Zijn sterke seizoensstart kwam echter al snel tot een einde nadat hij zijn enkel verzwikte tegen de Memphis Grizzlies. Hoe lang Wood zal uit zijn is nog onduidelijk.

Volledig scherm Christian Wood. © AP

Nikola Jokic: Denver Nuggets - Center - 25 jaar - 211 cm, 128 kg

Een naam die inmiddels al wel een belletje doet rinkelen: Nikola Jokic. Ook hij kent een fantastische seizoensstart en wordt nu al getipt als MVP-kandidaat.

De 25-jarige Serviër kan bijna een triple-double in gemiddeldes voorleggen: 26 punten, bijna 12 rebounds en 8,5 assists. De kers op de taart dit nog jonge seizoen was een evenaring van zijn persoonlijk puntenrecord: 47 tegen de Utah Jazz, waarvan 33 in de eerste helft.

‘The Joker’ kan alles met een basketbal. Het is onvoorstelbaar te zien hoe hij ruimte creëert, zijn vrijstaande ploeggenoten vindt of zich desnoods een weg naar de basket beukt. En dat allemaal in die houterige Dirk Nowitzki-stijl.

De Nuggets zullen hem nodig hebben willen ze beter doen dan vorig seizoen, toen ze er in de Western Conference Finals tegen de Lakers uitvlogen. Nadat ze eerst twee keer een 3-1-comeback flikten tegen de Jazz en Clippers. Wat slechts 13 keer is gebeurd in de geschiedenis van de NBA.

Volledig scherm Nikola Jokic. © AP

Collin Sexton: Cleveland Cavaliers - Point Guard/Shooting Guard - 22 jaar - 185 cm, 86 kg

24 punten op een efficiëntie van 49,5 procent. En even dodelijk van achter de driepuntlijn: 43,9 procent. Indrukwekkende cijfers voor de 22-jarige Collin Sexton in zijn derde seizoen. Koppel daar nog eens een aanklampende één-tegen-éénverdediging aan, en je hebt een point guard die gemaakt is voor de NBA. Vooral tegen de Brooklyn Nets, in de debuutwedstrijd van het trio Durant-Irving-Harden, toonde hij zijn kunnen. Sexton ‘droeg’ de Cavs en ontplofte met 42 punten. Eigenhandig won hij de wedstrijd met enkele belangrijke punten in het slot.

Ook zijn samenspel met de 21-jarige Darius Garland, het duo wordt ‘Sexland’ gedubd, loopt van een leien dakje. De Cavaliers zullen nog veel plezier beleven aan die jonge wolven, zeker met de ondersteuning van beloftevolle center Jarrett Allen, die is overgekomen van de Brooklyn Nets.

Volledig scherm Collin Sexton. © AP

Jaylen Brown: Boston Celtics - Shooting Guard/Small Forward - 24 jaar - 198 cm, 101 kg

Jaylen Brown is de op tien na beste scoorder in de NBA en laat daarmee heel wat grote namen achter zich: Paul George, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, James Harden en zelfs LeBron James.

De veelzijdige guard/forward moet en zal dit jaar een eerste keer All-Star worden. Vorig jaar was hij er al dicht bij, maar dit seizoen is Brown op zowat elk vlak verbeterd: gemiddeld 26,4 punten, dat zijn er 6 meer dan vorig seizoen, gecombineerd met denderende percentages: 52 procent van het veld en bijna 43 procent van achter de driepuntlijn. Bovendien kan hij elke speler op het veld, buiten de center, met gemak aan banden leggen. Jaylen Brown evolueert naar een supersterrenstatus, waarvan niemand tot voor dit seizoen vermoedde of hij die wel kon bereiken.

Volledig scherm Jaylen Brown. © AP