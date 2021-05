Van dertiende in april tot play-offs in mei? Washington Wizards zorgen voor comeback van het seizoen

Een ontketende Westbrook

De eerste? Russell Westbrook. Mr. Triple Double. Voor de vierde keer in vijf seizoenen legt Westbrook gemiddeld meer dan 20 punten, 10 rebounds en 10 assists op het parket. 184 van die ‘triple doubles’ scoorde hij al in zijn carrière en daarmee brak hij het — zo leek het toch — ongenaakbare record van Oscar Robertson. Toch liep het de eerste seizoenshelft allesbehalve van een leien dakje voor Westbrook. Hij weet het zelf aan een gescheurde quadricep. Gevolg? Geen All-Star selectie nadat hij de vorige zes seizoenen wel bij die selecte groep sterren mocht aantreden. Een doorn in het oog, zo leek het wel. Na het sterrenweekend ontplofte ‘The Brodie’: 28 triple-doubles in 38 wedstrijden. Bijna onbegrijpelijk hoe heel wat kenners dat tegenwoordig als iets negatiefs beschouwen. Ja, Westbrook steelt soms rebounds. En ja, Westbrook neemt heel wat ‘domme shots’. Maar al die triple-doubles leiden wel keer op keer tot winstpartijen: 75% van de wedstrijden waarin hij zo’n ‘hattrick’ klaarspeelt, wint zijn team. Bij de Wizards is dat 60%. Dat, en zijn ongeëvenaarde strijdlust leveren Westbrook dit seizoen 22 punten, 11,7 assists en 11,5 rebounds op.

Wizards’ wending

Westbrooks Wizards surften mee op zijn succes. Na hun dramatische seizoensstart — die tot begin april duurde: 17 om 32, goed voor de dertiende plaats in de Eastern Conference — stegen ze razendsnel in het klassement. Naar 34 gewonnen wedstrijden en 38 verloren aan het einde van het seizoen. Dat is 17 om 6 vanaf april. Hun maand van de waarheid. De Wizards wonnen toen maar liefst acht matchen op rij. Een winstreeks om u tegen te zeggen. Het leverde hen de achtste plaats en een ‘play-in’-wedstrijd tegen de Boston Celtics op. Die achtste plek werd veroverd in een thriller tegen de Charlotte Hornets — op een gegeven moment stonden de Washingtonians 15 punten achter. De comebackwinst tegen Charlotte lag in de lijn van de rest van hun seizoen. En wat was ze belangrijk: zowel de Wizards als de Hornets hadden hetzelfde winst-verliesratio, de winnaar van hun onderlinge duel werd beloond met de achtste plaats. Een wereld van verschil met plaats negen of tien. De achtste hoeft namelijk maar één keer in twee matchen te winnen in het ‘play-in-toernooi’ om de play-offs te halen, nummers negen en tien moeten ze allebei winnen. De play-offs lagen nu echt binnen handbereik. One more win. Tegen het wisselvallige Boston van Jayson Tatum. Maar winnen, dat deden de Wizards niet. Het was diezelfde Tatum die hun opmars afblokte. Met maar liefst 50 punten mepte hij de Wizards in de touwen. Voor Washington is er geen man overboord. Donderdag krijgen ze nog een kans op de play-offs tegen de Indiana Pacers. Als het een geruststelling mag zijn: de Wizards versloegen de mannen uit Indiana onlangs tweemaal kort na elkaar.