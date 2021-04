Utah vestigt nieuw clubrecord, Phoenix en Philadelphia plaatsen zich voor play-offs

NBAUtah Jazz heeft in de NBA een nieuw clubrecord gevestigd. De koploper van de Western Conference zegevierde in Californië bij de Sacramento Kings met indrukwekkende 105-154 cijfers. Nooit eerder slaagde de club uit Salt Lake City erin zoveel punten te maken in een competitiewedstrijd.