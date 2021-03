Utah blijft winnen, Aldridge lijkt op weg naar Brooklyn

Utah Jazz heeft zaterdagavond een vijfde opeenvolgende overwinning behaald in de NBA. De leider in de Western Conference versloeg Memphis met 126-110.

Het was het tweede duel in evenveel dagen tussen de twee ploegen. Net als vrijdag was Donovan Mitchell de sterkhouder bij Utah. Hij scoorde 35 punten en deelde zeven assists uit.

Met een 34ste zege in 45 matchen verstevigde Utah zijn eerste plaats in het westen voor Phoenix en de LA Clippers. De Californiërs zetten zaterdagavond Philadelphia, de nummer één in de Eastern Conference, opzij. Kawhi Leonard had met 28 punten een ruim aandeel in de 122-112 zege tegen de 76ers, die het zonder hun geblesseerde sterspeler Joel Embiid (knie) moesten stellen.