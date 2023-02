Triple-double en weer stapje dichter bij all-time topschutterstitel: LeBron James gidst Lakers naar zege in New York

NBADe LA Lakers, geleid door een uitstekend spelende LeBron James, hebben in de NBA een 123-129 zege geboekt bij New York. James was voor het eerst dit seizoen goed voor een ‘triple-double’, met 28 punten, 11 assists en 10 rebounds.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Anthony Davis (27 ptn en 9 rebounds), Russell Westbrook (17 ptn en 8 assists) en de Japanse aanwinst Rui Hachimura (19 ptn en 9 rebounds) deden hun duit in het zakje. De Lakers hadden een verlenging nodig in Madison Square Garden.

James komt dankzij zijn sterke prestatie opnieuw dichter bij het absolute puntenrecord van Kareem Abdul-Jabber (38.387 ptn). De sterspeler van de Lakers heeft nog 89 punten nodig om het record te breken. Na eerst nog een duel met de Indiana Pacers lijkt een verbetering in de nacht van zaterdag op zondag tegen de New Orleans Pelicans haalbaar.

De Lakers hebben de zege hard nodig in hun strijd voor de play-offs. Ze blijven wel pas dertiende in het westen. New York, dat kon rekenen op een sterke Jalen Brunson (37 ptn), blijft zevende in het oosten.

Volledig scherm © USA TODAY Sports

Milwaukee steunde opnieuw op een sterke Giannis Antetokounmpo (34 ptn en 18 rebounds) in de 124-115 overwinning tegen Charlotte, hun vijfde zege op rij. De ‘triple-double’ van LaMelo Ball (27 ptn, 11 assists en 10 rebounds) volstond niet voor de Hornets. Begin januari vernederde Charlotte Milwaukee nog met 138-109. De Bucks blijven door de zege tweede in het oosten, Charlotte is veertiende en voorlaatste.

Eerder op de avond won Miami met 97-100 bij Cleveland. Jimmy Butler (23 ptn) was met enkele punten in de slotseconden belangrijk voor de Heat. Miami komt als zesde in het oosten dichter bij nummer vijf Cleveland.

In Chicago moesten de Bulls een 103-108 nederlaag incasseren tegen de LA Clippers. Kawhi Leonard (33 ptn) toonde opnieuw dat hij dichtbij zijn beste niveau staat na een zware knieblessure. Norman Powell stond hem bij met 27 punten. Bij de Bulls was Nikola Vucevic (23 ptn) de topschutter. De Clippers staan vierde in het westen, Chicago is elfde in het oosten.

Volledig scherm © AP