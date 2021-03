Team Durant vs. Team LeBron: alles wat je moet weten over de All-Star Game in NBA

NBADe helft van het NBA-seizoen is achter de rug, traditiegewijs tijd voor de All-Star Game. Nummer 73. Maar de eerste zonder fans. Of ja, de zaal zal niet helemaal leeg zijn. Zo’n 1.500 supporters — vooral gezondheidswerkers, staff en familieleden van de spelers — zullen de tribunes van het State Farm Arena in Atlanta zondagnacht bemannen. Zij zijn er alvast klaar voor. De spelers ook?

Team LeBron tegen Team Durant. Voor het vierde jaar op rij niet langer East tegen West, nadat die van het Westen zeven van de laatste tien All-Star Games gewonnen hadden. Dit jaar komt die All-Star Game er niet zonder slag of stoot. Heel wat spelers, waaronder supersterren als LeBron James en Kawhi Leonard, uitten er kritiek op. Op coronavlak valt het moeilijk uit te leggen. Spelers van in totaal 26 teams worden uit alle uithoeken van de VS ingevlogen. Één besmette zou de hele NBA kunnen platleggen.

“They’re just putting money over health right now”, liet Kawhi Leonard optekenen. Bovendien verzekerde de NBA bij de start van het seizoen zijn spelers wat vrije tijd te gunnen tijdens de ‘All-Star break’. Een loze belofte waar LeBron James, die als eindwinnaar het kortste tussenseizoen ooit kende, niet mee was opgezet: “I have zero energy and zero excitement about an All-Star Game this year.”

Volledig scherm Kawhi Leonard. © AFP

Maar de NBA heeft geld nodig. De omzet is met 10 procent gedaald tegenover 2019 en de bonzen vrezen dat daar dit seizoen nog wel eens wat extra procenten zullen bijkomen. Geen betere manier om inkomsten te genereren dan de besten ter wereld het tegen elkaar te laten opnemen in een vriendschappelijke wedstrijd. “Money over health”. Inderdaad.

De draft

Team LeBron dus tegen Team Durant. Beide heren mochten om de beurt kiezen uit de groep van 24 All-Stars — die voor 50 procent werden bepaald door de fans en telkens 25 procent door de NBA- spelers en de media. LeBron James kreeg de eerste ‘pick’. Zijn keuze was snel gemaakt: MVP Giannis Antetokounmpo. Kevin Durant — die niet zal spelen door een hamstringblessure — koos dan weer voor teamgenoot Kyrie Irving. Het is trouwens Domantas Sabonis van de Indiana Pacers die de plaats van Kevin Durant zal innemen. Ook James’ ploeggenoot Anthony Davis moet de sterrenmatch aan zich voorbij laten gaan. Een kuitblessure houdt hem aan de kant. Zijn vervanger is Phoenix Suns’ guard Devin Booker, die een dag voor de sterrenmatch op zijn beurt uitviel. Mike Conley van de Utah Jazz neemt zijn plaats in.

Volledig scherm LeBron James. © USA TODAY Sports

Opvallend: de andere twee All-Stars van de Utah Jazz, het beste team in de NBA, werden als allerlaatste gekozen. Donovan Mitchell ging naar Durant, Rudy Gobert naar LeBron. Ook Jaylen Brown van de Boston Celtics maakt deel uit van Team LeBron. Hij is een van de vele jonge spelers die hun All-Star debuut, in abnormale omstandigheden, maken. Zach LaVine (Chicago Bulls), Zion Williamson (New Orleans Pelicans) en Julius Randle (New York Knicks) zullen hun truitje voor Team Durant nat maken.

Zowel bij Team Durant, als bij dat van LeBron ontbreken spelers van de Miami Heat, de finalist van vorig jaar. Nochtans speelt Bam Adebayo op vrijwel elk vlak beter dan vorig seizoen, toen hij wel een All-Star was. En Jimmy ‘Buckets’ Butler weigerde zijn selectie omdat hij niet zonder Adebayo naar Atlanta wilde afzakken. Want: geen Bam, geen Butler.

Het format

Het format is hetzelfde als vorig jaar, dat toen een enorm succes is gebleken. Voor het eerst in jaren werd er nog eens in een All-Star Game verdedigd. Het gaat als volgt: het team dat de meeste punten scoort tijdens de eerste drie ‘quarters’ van 12 minuten krijgt een geldprijs, die integraal gedoneerd wordt aan een goed doel. In het vierde ‘quarter’ wordt zonder klok gespeeld, maar is het kwestie van als eerste een zogenaamde ‘target score’ te halen. Bij de punten van het team dat na drie ‘quarters’ leidt, worden er 24 — het rugnummer van Kobe Bryant —opgeteld. Wie als eerste die score haalt, wint.

Een voorbeeld: stel dat Team LeBron na drie ‘quarters’ 120 punten heeft gescoord en Team Durant maar 112, dan wint de eerste ploeg die de kaap van 144 punten overschrijdt.

Volledig scherm Kevin Durant. © AP

Het opwarmertje

De Three-Point Contest vindt vlak voor de start van de All-Star Game plaats. Een opwarmertje. Iedereen die eraan meedoet, heeft ook zijn befaamde All-Star selectie op zak: uiteraard Stephen Curry, maar ook Jaylen Brown, Zach LaVine, Mike Conley, Donovan Mitchell en Jayson Tatum.

De half-time show

Maar bij de Dunk Contest in de rust is het maar povertjes. Geen grote namen. Geen high-flyers. Geen Zach LaVine, Aaron Gordon of Derrick Jones Jr. Maar wel de rookies Obi Toppin (New York Knicks) en Cassius Stanley (Indiana Pacers) die het opnemen tegen derdejaars Anfernee Simons (Portland Trail Blazers).

Team LeBron

Starters:

• LeBron James

• Giannis Antetokounmpo

• Stephen Curry

• Luka Doncic

• Nikola Jokic

Bank:

• Jaylen Brown

• Damian Lillard

• Ben Simmons

• Chris Paul

• Paul George

• Domantas Sabonis

• Rudy Gobert

Team Durant

Starters:

• Kyrie Irving

• Joel Embiid

• Kawhi Leonard

• Bradley Beal

• Jayson Tatum

Bank:

• James Harden

• Mike Conley

• Zion Williamson

• Zach Lavine

• Julius Randle

• Nikola Vucevic

• Donovan Mitchell

