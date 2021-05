Tatum loodst Boston met 50 punten naar play-offs in NBA, Washington treft Indiana voor laatste plaats in oosten

NBA Antetokoun­mpo leidt Milwaukee Bucks in verlenging voorbij Philadelp­hia, Doncic toont opnieuw klasse

18 maart De Milwaukee Bucks hebben woensdagavond het topduel in de NBA tegen de Philadelphia 76ers gewonnen. De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo, tweevoudig MVP, maakte 10 van zijn 32 punten in de extra tijd en had zo een groot aandeel in de 105-109-overwinning van de bezoekers.