Tandem Russel Westbrook-LeBron James loodst Lakers voorbij Raptors

LeBron James was met 36 punten de absolute uitblinker bij de bezoekers, die dankzij twee beslissende acties van Russell Westbrook verlengingen uit de brand wisten te slepen, om het daarin vervolgens af te maken. Voor de Lakers kwam er daarmee een einde aan een reeks van elf nederlagen op rij in uitwedstrijden. Van hun laatste elf wedstrijden wisten ze er niet meer dan twee te winnen.

De zege in Canada was dan ook broodnodig om de negende plaats in de Western Conference vast te houden. Die stek geeft recht op een plaats in de barrages voor de play-offs. New Orleans, de nummer tien in de stand, ligt echter op de loer en ging met overtuigende 91-124 cijfers winnen bij San Antonio Spurs.