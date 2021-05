Suns komen in NBA gelijk met Lakers, Hawks en Nets staan er goed voor

Paul, die het eerste duel in de best-of-seven-serie miste, was goed voor 18 punten en 9 assists. Jae Crowder deed het ook uitstekend met 17 punten en 7 rebounds. Bij de Lakers was LeBron James de topschutter met 25 punten en daarnaast ook nog eens 12 rebounds.

In de andere matchen van de avond was Trae Young (27 punten) bepalend voor de Atlanta Hawks, die met 113-96 wonnen van de New York Knicks. De Hawks leiden in de tussenstand met 3-1. Woensdag spelen beide teams opnieuw tegen elkaar in New York.