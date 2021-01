Straffe transfer in NBA: Harden trekt naar Brooklyn Nets en vormt gouden trio met Durant en Irving

De 31-jarige Harden draagt het shirt van de Rockets sinds 2012 en schopte het in 2018 tot beste speler (MVP) van de NBA, maar hij kon nog geen titel winnen met het team. Gisteren uitte hij na de nederlaag tegen de LA Lakers zijn ongenoegen: “We zijn gewoon niet goed genoeg. Ik hou van deze stad. Ik heb letterlijk alles gedaan wat ik kan. Ik bedoel, deze situatie is te gek voor woorden. Het is iets dat niet meer rechtgezet kan worden.”