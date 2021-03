Sterspeler Luka Doncic helpt Dallas Mavericks bij hervatting NBA aan overwinning

NBA Utah en Lakers zetten hun zegereek­sen verder, Doncic en Williamson schitteren

13 februari Utah Jazz en de LA Lakers blijven op dreef in de Western Conference van de NBA. Beide ploegen boekten een nieuwe overwinning. Utah won met 129-115 van de Milwaukee Bucks, de Lakers haalden het met 115-105 van de Memphis Grizzlies. Voor Utah was het hun zesde overwinning op rij, voor de Lakers de zevende zege na elkaar. In de tussenstand in het westen blijft Utah op kop, voor de Lakers.