Sterspeler Luka Doncic gaat contract bij Dallas met 5 jaar verlengen

NBA Atlanta en New York plaatsen zich voor play-offs, Boston verwezen naar play-intoernooi

13 mei Atlanta en New York hebben zich verzekerd van een ticket voor de play-offs in de NBA. De Hawks versloegen Washington met 120-116. De Knicks kwamen niet in actie, maar profiteerden van de 102-94 nederlaag van Boston bij Cleveland. De Celtics zullen zich via het play-intoernooi moeten zien te plaatsen voor de play-offs.