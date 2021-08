Stephen Curry verlengt bij Golden State

NBA Verplette­ren­de Antetokoun­mpo bezorgt de Milwaukee Bucks eerste NBA-titel in 50 jaar

21 juli Voor het eerst sinds 1971 mogen de Milwaukee Bucks zich weer tot kampioen van de NBA kronen. Toen werd Kareem Abdul-Jabbar MVP van de finalewedstrijden, vannacht viel Giannis Antetokounmpo die eer te beurt. Oververdiend. Hij zette de puntjes op de i met 50 punten, 14 rebounds, 5 blocks, 64% shotpercentage en bijna 90% vanaf de vrijworplijn. Daarmee is hij pas de zevende speler die 50 of meer scoort in de NBA Finals. Een ronduit legendarische wedstrijd van ‘The Greek Freak’. Hij brengt de ploeg die hem in 2013 koos nu ook een welverdiende trofee. 98-105. Bucks in six.