Stephen Curry schiet ze van overal binnen in NBA All-Star Game, LeBron James wint de wedstrijd voor zijn team

NBAHet team van LeBron James heeft de jaarlijkse All Star-wedstrijd in de NBA gewonnen. James en zijn ploeggenoten versloegen Team Durant in Cleveland met 163-160. MVP Stephen Curry speelde de hoofdrol in de ‘showwedstrijd’ tussen de beste basketballers uit de NBA.

De 33-jarige vedette van de Golden State Warriors schoot 50 punten bij elkaar, vrijwel allemaal van achter de driepuntlijn. Curry legde 27 keer aan voor een driepunter en gooide 16 keer raak. “Het was heel leuk”, zei Curry, die het publiek vermaakte met zijn spel en door zijn teamgenoten ook steeds in stelling werd gebracht. “Ik had al snel het juiste gevoel te pakken en bleef maar scoren. Ik probeerde er een beetje een show van te maken. Ik wilde zoiets graag eens meemaken in de All Star Game.”

Volledig scherm © AFP

Curry werd gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de wedstrijd. Teamcaptain LeBron James kwam in zijn achttiende All Star-wedstrijd tot 24 punten. De 37-jarige superster van Los Angeles Lakers haalde de zege binnen voor zijn ploeg door bij een stand van 161-160 de beslissende punten te maken. Het format van de All-Star Game was net hetzelfde als vorig jaar: aan het begin van het vierde kwart werd de wedstrijdklok afgezet en een doelscore bepaald. Die doelscore is de totale score van het leidende team plus 24 punten. Die 24 verwijst naar het rugnummer van de overleden Kobe Bryant. Een eerbetoon als het ware.

Kevin Durant, de captain van het andere team, ontbrak in Cleveland. Zijn grootmoeder overleed eerder op de dag. De 33-jarige superster van Brooklyn Nets zou vanwege een knieblessure sowieso niet hebben meegespeeld. Bij Team Durant was Joel Embiid de topscorer met 36 punten. De wedstrijd in Cleveland werd bijgewoond door tal van legendes. Onder meer Michael Jordan, Magic Johnson en Shaquille O’Neal zaten op de eerste rij.

Zelf had Michael Jordan ook nog wel zin een potje. Zo daagde hij Magic Johnson achteraf nog uit voor een 1-tegen-1. De twee delen een geschiedenis. Zo speelden ze samen in het ‘Dream Team’ van 1992. Ook versloeg Jordan Magic en zijn Lakers een jaar eerder om zo zijn eerste NBA-titel te winnen.

Volledig scherm LeBron James. © EPA

Volledig scherm Michael Jordan en LeBron James © EPA