Spelersvakbond NBA stemt in met seizoensstart op 22 december

NBA LA Lakers beginnen komende nacht aan NBA Finals tegen Miami Heat: “James was en is overal the King, zijn ploegmaats spelen om hem te dienen”

30 september All eyes on LeBron James. Hij is de speler op wie de LA Lakers rekenen om hen tien jaar na Kobe Bryant een nieuwe NBA-titel te schenken, net zoals hij dat al in Cleveland en Miami deed. Ex-basketbalspeler Tomas Van Den Spiegel, die nog altijd Michael ­Jordan in zijn hart draagt, doet zijn petje af: “Wat James op zijn 35ste nog allemaal presteert, daar zijn geen woorden voor.»