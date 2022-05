Spanning blijft: Boston komt langszij in NBA-finale Eastern Conference

NBA “Go get a bucket”: Ja Morant steelt opnieuw de show, nu met 47 punten tegen Golden State Warriors in NBA play-offs

Nieuwe episode in de Ja Morant-show in de NBA. De ster van Memphis Grizzlies maakte opnieuw indruk. In de tweede wedstrijd van de play-offs in de Western Conference tegen Golden State Warriors gooide hij 47 punten bij elkaar, zijn hoogste score ooit.

4 mei