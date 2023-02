Savannah Brinson, de vrouw achter NBA-topschutter LeBron James: “Zij was en is de echte MVP”

Alle ogen waren afgelopen dinsdag op LA Laker LeBron James gericht. Hij verbrak het all-time scoring record dat 39 jaar lang op naam stond van Kareem Abdul-Jabbar . In zijn dankwoord richtte hij zich ook naar zijn gezin en in het bijzonder Savannah Brinson. Wie is de vrouw achter LeBron James?

“To my beautiful wife, my daughter, my two boys, my friends, my family, my mother. Everybody that’s ever been part of this run.” LeBron James nam uitvoerig de tijd om zijn gezin te bedanken, zijn rots in de branding gedurende zijn hele NBA-carrière. Hij is naast topscorer aller tijden ook een familieman. Zijn kinderen Bronny, Bryce en Zhuri zijn zijn oogappels. Savannah Brinson zijn steun en toeverlaat sinds de vroege jaren 2000.

Savannah Brinson en LeBron James kennen elkaar al sinds hun tienerjaren, ze zijn high school sweethearts. Via een gemeenschappelijke vriend kwam Savannah Brinson erachter dat een of andere LeBron om haar nummer had gevraagd. Na wat getwijfel besloot ze hem toch maar eens te bellen. ‘King James’ nodigde haar uit voor een van zijn basketbalwedstrijden. Brinson had toen nog nooit van LeBron James als basketter gehoord. “Ik had geen idee wie hij was”, moest ze later al lachend toegeven. Er volgden nog enkele dates en van het een kwam het ander.

In haar laatste jaar van de middelbare school bleek de zeventienjarige Savannah zwanger te zijn. De onzekerheid sloeg toe bij Savannah, maar het koppel besloot er toch voor te gaan. In 2004 verwelkomden ze hun eerste zoontje LeBron James Jr., ofwel Bronny, die volgend jaar gedraft kan worden voor de NBA. Momenteel speelt hij in high school voor de Sierra Canyon Trailblazers en pakt hij af en toe eens uit met een fenomenale dunk. James zijn grote droom kan dan uitkomen: samen op het veld staan met zijn zoon.

In 2007 werd hun tweede zoon Bryce Maximus James geboren en in 2014 maakt Zhuri James hun gezin compleet.

Vrouwen ondersteunen in Akron

Na intussen al een relatie van meer dan tien jaar ging ‘King James’ in 2011 op oudejaarsavond op zijn knie. Hij vroeg zijn goede vriend en ex-basketballer Dwayne Wade om de ring een hele avond voor hem bij te houden. “Ik was zo nerveus. Het voelde aan als een finals game”, vertelt James in 2012 aan Oprah Winfrey. “Ik dacht er al een tijdje over na, maar plots drong het tot me door. Dit is de dame en de vrouw met wie ik door al het goede en al het slechte heen ben gegaan. Ze is al heel lang in mijn leven en ik wilde dat ze bij me bleef, dus ik had het gevoel dat het op dat moment tijd was.” LeBron James en Savannah Brinson stappen in 2013 in het huwelijksbootje.

Het werd een huwelijk met veel mediabelangstelling. Een huwelijk van een NBA-ster met al twee NBA-titels op z’n naam, lokt nu eenmaal wat belangstelling. Toch houdt Brinson zich liever op de achtergrond. Al die rode lopers, fotografen en media-aandacht maken haar nog steeds wat ongemakkelijk. “Ik ben altijd op de achtergrond geweest. Nu tijdschriften en de paparazzi foto’s van me maken, is het wel vreemd. Ik had nooit gedacht dat het zo ver zou komen, maar ik heb me duidelijk vergist”, vertelt ze daar later over.

Ze houdt zich liever bezig met haar project ‘Women of Our Future’, waarmee ze jonge meisjes in Akron, de geboortestad van LeBron en Savannah, wil ondersteunen. Daarnaast is ze ook de chef ten huize James/Brinson. LeBron James zei er onlangs nog dit over. “Ik ben vaak weg, dus zij is de baas in het huishouden. Zij bepaalt de regels,” zei hij. “Het is moeilijk voor mij om twee en een halve week op pad te gaan en dan thuis te komen en mijn kinderen te vertellen, ‘Kijk, zo moet het,’ terwijl zij elke dag thuis is geweest.”

De echte MVP

Het wederzijds respect tussen LeBron James en Savannah Brinson is enorm. Brinson sprak in 2018 lovende woorden over de NBA-superster. “Hij is echt een koning voor zijn koningin”, zei Savannah over haar man. “Hij behandelt me met zoveel respect. Het is moeilijk om niet van hem te houden, met de manier waarop hij is met iedereen die bij hem in de buurt is. Hij is echt een heel bescheiden man voor alles wat hij heeft en alles wat hij heeft gedaan.”

Ook LeBron James spreekt vaak lovend over zijn vrouw, die veel meer is dan de vrouw van. Ze regelt alles voor een grote NBA-ster, verzorgt het huishouden en ondersteunt jonge vrouwen in haar geboortestad. Hij zette haar tijdens zijn speech nog eens extra in de bloemetjes. “Zij was en is de echte MVP als je helemaal eerlijk wilt zijn. Zij is de grootste aller tijden.”

