Record in NBA: liefst vijf spelers van vijf clubs zorgen op 1 dag voor ‘triple double’

NBA Team Durant vs. Team LeBron: alles wat je moet weten over de All-Star Game in NBA

7 maart De helft van het NBA-seizoen is achter de rug, traditiegewijs tijd voor de All-Star Game. Nummer 73. Maar de eerste zonder fans. Of ja, de zaal zal niet helemaal leeg zijn. Zo’n 1.500 supporters — vooral gezondheidswerkers, staff en familieleden van de spelers — zullen de tribunes van het State Farm Arena in Atlanta zondagnacht bemannen. Zij zijn er alvast klaar voor. De spelers ook?