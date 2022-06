PORTRET. Slangenmens Stephen Curry, de beste schutter ooit in de NBA, kreeg het allerminst cadeau: "Was zogezegd niet groot en sterk genoeg”

NBA NBA-finalisten van 2021 leiden opnieuw in play-offs, Chris Paul blinkt uit in slot

Uittredend NBA-kampioen Milwaukee staat in zijn duel in de eerste ronde van de play-offs tegen Chicago opnieuw op voorsprong. De Bucks wonnen vrijdagavond van de Bulls. Ook verliezend finalist Phoenix heeft, in de confrontatie met New Orleans, een 2-1-voorsprong te pakken.

23 april