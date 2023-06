PORTRET. Eigenlijk wou hij striptekenaar worden: Brusselaar Toumani Camara (23) verhuisde als tiener naar VS om zijn ‘American Dream’ na te jagen

Jokic en z’n ploegmaats krijgen na NBA-titel een kampioenen­ring: hoeveel is dat gepersona­li­seer­de sieraad waard?

Vlak voor de eerste wedstrijd van het nieuwe NBA-seizoen krijgen Nikola Jokic en co hun felbegeerde ring tijdens een ceremonie. Een zilveren of gouden exemplaar met daarin de teamnaam, het logo, het jaar van de titel, de spelersnaam, het NBA-logo én de woorden ‘World Champions’ in verwerkt.