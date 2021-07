Plots is het weer spannend: Milwaukee Bucks maken er 2-2 van in NBA-Finals, Antetokounmpo pakt uit met block voor de geschiedenis

NBAHet lijkt wel alsof in de finalewedstijden van de NBA telkens de thuisploeg wint. Voor de vierde keer al. De Suns wonnen twee keer in Phoenix, de Bucks twee keer in Milwaukee. Deze keer was het een überbelangrijke block van Giannis Antetokounmpo en de 40 punten van Khris Middleton die de wedstrijd beslisten: 109-103. En vooral twee tegen twee.

Khris Middleton. Je begrijpt het bijna niet: de ene wedstrijd mist hij alles, de andere speelt hij zoals Michael Jordan in 1996. Vannacht was het een match van de tweede orde: 40 punten terwijl net geen 50% van zijn schoten binnenvielen. Het werd het hoogste aantal punten ooit in de play-offs voor Middleton. En nochtans is het amper de tweede keer dat hij meer dan 20 punten scoorde in de Finals. Een absoluut dieptepunt was game 2 met slechts 11 punten. Zo wisselvallig. Maar zo goed als hij wél vertrokken is.

Volledig scherm Khris Middleton © AFP

Toch scoorde Middleton niet de meeste punten vannacht. Een zekere Devin Booker deed er daar nog twee bij: 42 voor de tweevoudige All-Star. De Suns-guard pikte de draad weer op na een slechte game 3 waarin hij er amper 10 scoorde. Vannacht waren dat er 32 meer. En dat zonder ook maar één driepunter te maken. Alles kwam via de ‘midrange’, lay-ups en floaters. Al had het voor Booker wel snel gedaan kunnen zijn. Een paar keer ontsnapte hij aan zijn zesde fout, die hem vroegtijdig naar de kant zou sturen. Ach, het gebeurde niet en zo won ‘DBook’ in zijn eentje bijna de wedstrijd voor zijn Phoenix Suns.

Volledig scherm Devin Booker (r) © AP

Blocked by Giannis

Maar het was een ontzettend belangrijke block van Giannis Antetokounmpo die daar een stokje voor stak. Met nog een dikke minuut te spelen en een leiding van twee punten voor de Bucks, blockte Giannis zonder nadenken een ‘alley-oop dunk’ van Deandre Ayton. Als hij ernaast sloeg, was het ongetwijfeld dé dunk van het jaar geweest. Maar Giannis sloeg er niet naast en zijn block werd er eentje voor de geschiedenis. Eentje die doet denken aan de block van LeBron James op Andre Iguodala in 2016 of die van Bam Adebayo op Jayson Tatum vorig jaar. ‘The Greek Freak’ deed alles vannacht: 26 punten, 14 rebounds, 8 assists, 3 steals en 2 blocks.

Maar het is niet zo dat de Suns na Giannis’ block geen kansen meer kregen. Integendeel. De score bleef op 101-99 staan na twee gemiste schoten van Khris Middleton en met zo’n 30 seconden op de klok kreeg Chris Paul de bal, maar niet voor lang. Jrue Holiday pookte hem los en ging ermee aan de haal. Het vijfde balverlies voor ‘CP3’, de derde steal voor Holiday. Voor Paul niet van zijn gewoonte. Het was absoluut niet zijn wedstrijd. De 36-jarige veteraan eindigde met 10 punten, 7 assists en 5 balverliezen. Holiday, zijn rechtstreekse opponent, scoorde drie puntjes meer. Ook niet denderend. Al de hele Finals niet. Maar hoe slecht Holiday ook schiet — gisteren weer amper 20%, in de Finals gemiddeld 33% —, zo goed verdedigt hij. Op zowel Chris Paul, als Devin Booker. En ook zijn spelverdeling valt niet te onderschatten. Gemiddeld 8 assists in de finalewedstrijden. Niet slecht.

‘We go again’ op zaterdagnacht. In Phoenix weliswaar. Het valt te af te wachten of de thuisploeg opnieuw voordeel uit zijn publiek haalt, dan wel dat de Bucks in het hol van de leeuw de winst meepikken.

Volledig scherm Giannis Antetokounmpo (l) © AP

Volledig scherm Khris Middleton (m) © AP

