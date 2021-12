Ploegmaats moeten Curry afkoelen na alweer een record, Durant sleurt geplaagde Nets naar overwinning na OT

NBAStephen Curry (33) heeft zich nog wat steviger in de geschiedenisboeken van de NBA genesteld. De point guard van de Golden State Warriors heeft vannacht het record van meeste driepunters in de NBA afgesnoept van Ray Allen. Zijn steller staat na vijf nieuwe exemplaren op... 2.977.

De Golden State Warriors doen het goed dit seizoen en staan aan de leiding in de Western Conference. Met 23 overwinningen en 5 nederlagen doen ze nog iets beter dan de Suns. Toch draaide het de afgelopen weken minder vlot. De aanval stokte een beetje, vooral Steph Curry miste ongebruikelijk veel driepunters voor zijn doen. Was het misschien de druk om het record van Ray Allen af te snoepen, die hem parten speelde?

Nu de 33-jarige Curry alweer een record in handen heeft, nota bene met Ray Allen in het publiek, durft hij zichzelf ook de beste shooter ooit noemen. “Als ik het niet thuis kon doen, dan was dit een fantastisch B-plan. Om het uitgerekend hier in Madison Square Garden te doen, voor de neus van deze man, dat is speciaal. Ik kan niet genoeg benadrukken wat een eer dit voor mij is. En de overwinning er bovenop maakt het extra mooi.”

Volledig scherm Stephen Curry viel in de armen van zijn vader Dell. © AP

Na het historische punt vroeg coach Steve Kerr een time-out aan, zodat Curry even kon vieren. Dit seizoen staat zijn teller al op 145 driepunters, niemand anders heeft de kaap van 100 al gehaald. De wedstrijd tegen de Knicks eindigde overigens in het voordeel van de Warriors: 105-96. In de kleedkamer kreeg Curry van z’n ploegmaats een ijsdouche ter afkoeling.

Brooklyn wint krap

In het Oosten staan de Brooklyn Nets voorlopig afgetekend aan de leiding. Zij konden nochtans niet rekenen op onder meer James Harden, die net als vijf andere spelers door COVID-maatregelen een uur voor de wedstrijd te horen kreeg dat hij niet mocht spelen. Gelukkig voor de Nets was sterspeler Kevin Durant net op tijd hersteld van een zere enkel om tegen Toronto in actie te komen, anders zaten ze met een gebrek aan spelers.

Ondanks de vier rookies op het veld slaagden de Nets er toch in de wedstrijd naar zich toe te trekken na overtime. Het mag niet verrassen dat Durant de grote meneer was, met 34 punten, 13 rebounds en 11 assists. “Dit was een goeie test voor ons, en de jonge spelers met weinig ervaring hebben zich kunnen tonen”, aldus Durant.

