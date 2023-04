Play-offkoorts in de NBA: wie zijn de favorieten voor de felbegeerde titel?

Witgroen geweld uit het Oosten

1) Milwaukee Bucks - sterspeler: Giannis Antetokounmpo

Sterspeler Giannis Antetokounmpo neemt zijn team op sleeptouw en gaat voor een tweede titel in drie jaar tijd. Het scheelde niet veel of de ploeg uit Michigan moest het zonder het Griekse supertalent doen: in 2020 dreigde hij een punt te zetten achter zijn carrière door de torenhoge druk.

Het nummer één uit het Oosten won het meest aantal wedstrijden in de NBA: 58 om specifiek te zijn. En of de ploeg in vorm is. Sinds het All-Star weekend (seizoensonderbreking waar de beste spelers uit de competitie het tegen elkaar opnemen) wonnen ze 70% van zijn wedstrijden en bewijst hiermee dat ze de uitgesproken favoriet in het Oosten zijn.

Antetokounmpo kan op zijn beide oren slapen met een kransje sterke ploegmakkers aan zijn zijde, zoals rasverdedigers Brook Lopez en Jrue Holiday. Het valt af te wachten hoe Khris Middleton terugkeert van een knieblessure: hij zorgt met zijn assists voor de lijm tussen de spelers.

Zaterdag nemen de Bucks het in hun eerste play-offwedstrijden op tegen Miami Heat. Giannis en co wonnen tijdens het seizoen 2 van de 4 keer in onderlinge duels. Valt het dubbeltje ook deze keer aan hun kant en stoten de Bucks door?

Volledig scherm Giannis Antetokounmpo in actie. © AP

2) Boston Celtics - sterspeler: Jayson Tatum

De Celtics staan al sinds 2008 droog en willen komaf maken met die status. Na een vroege trainerswissel lijkt coach Joe Mazulla het gouden recept gevonden te hebben om de Boston-stoomtrein te transformeren tot een Amerikaanse TGV. In het reguliere seizoen legt het team meer dan degelijke offensieve en defensieve statistieken voor: de derde beste ploeg in zowel aanval als verdediging. Amerikaanse bookmakers doen er nog een schepje bovenop: “De Celtics hebben niet echt een zwakke plek. Noch aanvallend, noch verdedigend.”

Na de blamage in de Finals vorig jaar lijken sterspelers Jayson Tatum en Jaylen Brown elkaar deze keer wel te vinden. De Boston-tandem antwoordde met de bal en maakte indruk op scorend vermogen: gemiddeld 30,9 punten per wedstrijd voor Tatum en 26,6 punten voor Brown.

Het team aan de Oostkust rekent op de ervaren Al Horford: de 36-jarige kan met zijn NBA-expertise het jonge team naar de titel leiden. Zijn driepunters zijn alleszins dodelijk efficiënt. 45% van zijn driepuntpogingen vallen dit jaar vlotjes binnen, een heel hoog cijfer in het huidige basketklimaat. Verder is het uitkijken of defensieve man Robert Williams potten kan breken: hij speelde slechts 35 van de 82 wedstrijden, maar met hem op het parket verdedigden de Celtics aanzienlijk beter.

Zaterdagavond staan de Celtics tegenover de Atlanta Hawks, het nummer acht uit het Oosten. NBA-analisten voorspellen niet al te veel weerwerk van de Hawks, die in verdediging bijna nergens staan. Een wandeling door het park voor Boston?

Volledig scherm Jayson Tatum doet het thuispubliek daveren. © AP

3) Philadelphia 76ers - sterspeler: Joel Embiid

In het Philadelphia-kamp zijn alle ogen gericht op Joel Embiid. De boomlange Kameroener is bezig aan een ijzersterk seizoen. Met gemiddeld 10 rebounds en 33 punten per wedstrijd is Embiid goed op weg om MVP te worden, de prijs voor de beste speler van het seizoen. De voorbije jaren bleven de kwetsuren bij de centerspeler zich opstapelen, maar dit seizoen speelt hij eindelijk blessurevrij.

De Sixers haalden afgelopen zomer James Harden binnen om hun titelkansen te versterken. De guard met baard voelt zich goed in Philadelphia, na een mislukte passage bij de Brooklyn Nets. Harden kreeg in het verleden vaak het verwijt dat hij te weinig speelt in functie van zijn team. Zijn individuele statistieken bewijzen dat hij zich bij deze ploeg wel kan aanpassen. Met 10,2 assists gemiddeld per wedstrijd gaf Harden het meeste assists per wedstrijd in het reguliere seizoen.

Zaterdag volgt de clash tegen de Brooklyn Nets. Sinds de grote drie (Kevin Durant, Kirie Irving en James Harden) het New Yorkse team verlieten heeft het weinig troeven om het Philadelphia echt moeilijk te maken. Een opvallende naam bij de concurrentie: ex-speler Ben Simmons verruilde halfweg het seizoen zijn Philadelphia voor de Brooklyn Nets, tot grote ergernis van de vurige Philadelphia-supporters.

Volledig scherm MVP-kandidaat Joel Embiid. © AP

Het wilde, wilde Westen

1) Denver Nuggets - sterspeler: Nikola Jokić

Leert Denver uit zijn fouten uit het verleden en schieten ze nu wel raak? Alle elementen zijn dit jaar aanwezig om dit jaar de NBA Finals te bereiken: MVP-kandidaat Nikola Jokić, een ploeg met diepgang en een haalbare tegenstander in de eerste ronde.

Met twee MVP-awards op zak moet Nikola Jokić zijn Nuggets over de streep trekken. Hoewel de Serviër net op tijd herstelde van een kuitblessure is hij een garantie tot succes. De alleskunner stelt zich na zijn twee vorige MVP-awards opnieuw kandidaat en legt een reeks indrukwekkende statistieken voor: 24,5 punten, 11,8 rebounds en 9,8 assists gemiddeld per wedstrijd. Wat opvalt bij deze cijfers is de dominantie op alle vlakken: en een goede rebounder, en vlot kunnen scoren en strooien met assists. De 2,11 meter lange Jokić heeft een briljant basketbal-IQ. Hij ziet dingen die andere spelers pas later zien.

Naast Jokić lopen er ook andere troeven in Denver rond: springveer Aaron Gordon, vleugelspeler Michael Porter Jr. en spelverdeler Jamal Murray. Die laatste blesseerde zich twee weken geleden aan zijn duim, die zaterdag hopelijk geen parten zal spelen.

De Nuggets komen uit tegen Minnesota. Als alles volgens plan verloopt, wachten de Phoenix Suns de Nuggets op in ronde twee. Een loodzware opdracht voor het team uit Colorado, zeker nu Phoenix zich versterkte met NBA-sterspeler Kevin Durant.

Volledig scherm Is Jokić voldoende hersteld van zijn blessure? © AP

2) Phoenix Suns - sterspeler: Kevin Durant

Het is nu of nooit voor de Phoenix Suns. Na de onverwachte uitschakeling vorig jaar in de halve finale van de Western Conference, waar ze met 3-4 verloren tegen de Dallas Mavericks, trokken ze Kevin Durant aan om hun titelkansen een boost te geven. De Suns rekenen naast Durant op Chris Paul en Devin Booker.

Quote Durant is zo'n spelbreker dat hij de dynamiek van elk team waar hij bij komt kan verstoren, op een goede manier natuurlijk. Shaun Powell , NBA

Hoeven we Kevin Durant nog voor te stellen? Twee NBA-titels op zak, drie gouden medailles met team USA op de Olympische Spelen en één van de beste mid-range (score binnen de driepuntlijn) spelers aller tijden. De kwetsuregevoelige Durant speelt sinds kort weer mee na een enkelblessure en bewees welke impact hij op het team heeft: 26 punten gemiddeld per wedstrijd sinds zijn overstap naar Phoenix. Ervaren NBA-journalist Shaun Powell spreekt lovende woorden over de speler: “Durant is zo’n spelbreker dat hij de dynamiek van elk team waar hij bij komt kan verstoren, op een goede manier natuurlijk.”

Ervaren man Chris Paul draait al mee in de NBA sinds 2005, maar won nog nooit een titel. In 2019 besloot de centerspeler om vegan te worden en leek hierdoor even herboren: vorig seizoen speelde hij de pannen van het dak, maar zijn motor stokte dit jaar, met een wisselvallig seizoen tot gevolg. Kan de driepuntspecialist zijn sniper opnieuw scherpstellen?

In de eerste ronde staan de LA Clippers op het menu, nummer vijf uit het Westen. De Clippers beginnen hoogstwaarschijnlijk aan de play-offs zonder één van zijn twee sterspelers: Paul George sukkelt met zijn knie, Kawhi Leonard verschijnt wel aan de opworp. Vorige zondag trokken de Clippers nog aan het langste eind, met 119-114 op het scorebord. Phoenix-coach Monty Williams hield zijn sterspelers wel op de bank. Met een volledige ploeg op het veld lijken de Phoenix Suns op papier het betere team.

Volledig scherm Kevin Durant straalt weer in het truitje van zijn nieuwe ploeg. © USA TODAY Sports via Reuters Con

3) Memphis Grizzlies - sterspeler: Ja Morant

Na een woelig seizoen komen de Memphis Grizzlies aan de start van de play-offs als nummer twee uit het Westen, dit voor het tweede jaar op rij. Het team uit Tennessee won 51 wedstrijden en verloor er 31, samen goed voor een winstpercentage van 62,2%. Als derde jongste team in de play-offs moeten de Grizzlies ervaring putten uit de misgelopen halve (conference) finale tegen de Golden State Warriors. Dit jaar toonden ze zich uitzonderlijk sterk op verdedigend vlak en sloten het reguliere seizoen af als derde best verdedigend team in de NBA.

Mede dankzij de streken van supertalent Ja Morant heerst er veel controverse over het team: in Amerika spreken ze zelfs over de nieuwe bad boys van de NBA. Blijkbaar proberen ze op het veld hun tegenstanders af te leiden met vuile woorden (trash talking) en ook naast het veld staan de spelers graag in de (negatieve) belangstelling. Als kers op de taart: Ja Morant die met een pistool in de kleedkamer poseerde op zijn Instagram verhaal, met acht speeldagen schorsing tot gevolg.

Los van zijn daden blijft Ja Morant een fenomeen dat de NBA kleurt. Met zijn 1,88 meter steekt Morant er nochtans niet bovenuit, maar springt over alles en iedereen en rijgt de dunks met sprekend gemak aan elkaar. Het is geleden uit de tijd van Jordan dat een speler in de lucht blijft zweven.

Morant kan rekenen op de hulp van man in vorm Jaren Jackson Jr. De 23-jarige Jackson past perfect in het defensieve plaatje van het team en bewees dat hij aanvallend ook zijn mannetje kan staan: in zijn laatste twee wedstrijden scoorde de vleugelspeler meer dan 30 punten. Verder is het uitkijken naar scherpschutter Desmond Bane.

Zondag staat de clash tegen de LA Lakers op hun programma. Kan het team van LeBron James de jonge beren uit Memphis direct uit de play-offs schoppen, of stoten de bad boys toch door naar ronde twee?

Volledig scherm Ja Morant al zwevend naar de ring. © USA TODAY Sports via Reuters Con

Herboren Lakers De Los Angeles Lakers behoren misschien niet tot de favorieten, maar bij hen weet je nooit. Dan maar een poging ondernemen als dark horse? Het zag er even niet goed uit voor de Los Angeles Lakers. Na een gemiste seizoensstart, slechte transfers en een (alweer) geblesseerde Anthony Davis vreesden de Lakers-fan het ergste: opnieuw geen play-offs dit seizoen. Tegen alle verwachtingen in veranderde het team van LeBron James het geweer van schouder en bereikten ze de play-ins. Sinds het All-Star weekend won het paarsgele team 17 van de 24 resterende wedstrijden, van een comeback gesproken. Met zijn 38 lentes draait LeBron James nog steeds mee met de supersterren in de competitie en gaat op zoek naar een tweede titel met de Lakers. In 2020 staken ze de Larry Bird trofee al een keer in de lucht, in een play-off-editie zonder publiek (NBA bubble). James leidt de dans in Los Angeles met een gemiddelde score van 28,9 punten per wedstrijd. Fans die zich afvragen hoe lang James nog zal schitteren in de NBA: hij droomt ervan om ooit samen met zijn 18-jarige zoon Bronny op het veld te staan, die momenteel op high school-niveau speelt. Met een gezonde Anthony Davis kunnen de Lakers het ver schoppen. In de eerste ronde staan de bad boys uit Memphis te popelen om de Lakers het leven zuur te maken. Een statistiek in het nadeel van de Lakers: sinds de invoering van de play-ins in 2020 kon geen enkel team dat via de play-ins de play-offs haalde, doorstoten naar de tweede ronde. Kunnen James en co die vloek verbreken?

Volledig scherm LeBron James met de dunk. © ANP / EPA