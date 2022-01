Phoenix wint tiende keer op rij, kampioen Milwaukee lijdt zware nederlaag

De thuisploeg keek in het laatste quarter tegen een achterstand aan maar dankzij onder meer twee driepunters van Devin Booker zetten de Suns de scheve situatie recht. Booker werd topschutter met 28 punten, twee meer dan Mikal Bridges. Ook Chris Paul (20 punten, 19 assists, 8 rebounds) had een ruim aandeel in de 40e seizoenszege van Phoenix, dat autoritair leider is in de Western Conference.