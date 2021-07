Phoenix neemt in NBA-finale tegen Milwaukee beste start

NBA Bucks winnen derde keer tegen Hawks en staan op zucht van NBA-finale tegen Suns

2 juli Zonder superster Giannis Antetokounmpo hebben de Milwaukee Bucks met 123-112 gewonnen van de Atlanta Hawks. Milwaukee leidt nu met 3-2 in de finale van de Eastern Conference in de NBA en heeft nog één zege nodig om voor de derde keer in de clubgeschiedenis door te stoten naar de NBA Finals.