Phoenix en Miami openen foutloos in halve finales conferences

NBA Corona-overtre­ding antivaxer Kyrie Irving kost Brooklyn Nets 50.000 dollar

De NBA heeft de Brooklyn Nets dinsdag een boete van 50.000 dollar (46.000 euro) opgelegd wegens een inbreuk op de coronamaatregelen. Sterspeler Kyrie Irving, die weigert zich te laten vaccineren, vergezelde zijn teammaats zondag tijdens de rust van een duel tegen de New York Knicks tijdens de rust in de kleedkamers. Daarmee overtrad de 29-jarige point guard zowel de coronareglementen van New York City als het protocol van de NBA.

15 maart