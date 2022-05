Phoenix en Miami op zucht van Conference Finals in het Oosten

NBADe Phoenix Suns en de Miami Heat staan op een zucht van de finale in de Eastern Conference. Beide teams hebben allebei nog een overwinning nodig om zich te plaatsen voor de Conference-finales in de NBA.

Phoenix, de sterkste ploeg uit de reguliere competitie, won dinsdagavond met 110-80 van Dallas. Devin Booker (28 punten, 7 rebounds) en DeAndre Ayton (20 punten, 9 rebounds) leidden de Suns voor ruim 17.000 basketfans in het eigen Footprint Center naar de zege. Bij de bezoekers eindigde de Sloveense vedette Luka Doncic met 28 punten en 11 rebounds.

Donderdag spelen beide ploegen hun zesde onderlinge duel in Dallas. De Mavericks moeten winnen om een beslissende wedstrijd, in Phoenix, uit de brand te slepen. De laureaat van de ontmoeting neemt het in de finale van de Western Conference op tegen Golden State of Memphis. De Warriors hebben met een 3-1 voorsprong de beste kaarten in handen.

In de halve finales van de Eastern Conference won Miami dinsdagavond met 120-85 van Philadelphia. Jimmy Butler kroonde zich met 23 punten (plus 9 rebounds en 6 assists) tot topschutter bij de Heat, die erin slaagden Joel Embiid (17 punten) en James Harden (14 punten) te neutraliseren. De Sixers staan door deze derde nederlaag in vijf wedstrijden met de rug tegen de muur en moeten donderdag thuis winnen om in de running te blijven voor een finaleplaats tegen Milwaukee of Boston. In die ontmoeting staat het 2-2.

Achtvoudig All-Star Bob Lanier (73) is overleden

Voormalig NBA-speler Bob Lanier is op 73-jarige leeftijd overleden na een ziekte. Adam Silver, topman van de Amerikaanse basketcompetitie, bevestigde het nieuws en noemt hem in een persbericht “een van de meest getalenteerde centers uit de geschiedenis”.

Lanier was een indrukwekkende verschijning (2m11 en 113 kg) die vooral in de jaren ‘70 schitterde in het shirt van de Detroit Pistons. Gedurende tien seizoenen was hij er goed voor gemiddeld 22,7 punten en 11,8 rebounds per wedstrijd. Maar het was pas met de Milwaukee Bucks, zijn enige andere ploeg in de NBA, dat hij in het seizoen 1983-1984 voor het eerst een Conference-finale bereikte.

De Newyorker met schoenmaat 57 werd acht keer geselecteerd voor het All-Star Game, waarin hij in 1974 tot MVP werd uitgeroepen. Na zijn spelerscarrière werd Lanier opgenomen in de NBA Hall of Fame (in 1992) en had hij korte tijd de Golden State Warriors onder zijn hoede (37 matchen in het seizoen 1994-1995). Daarna reisde hij de wereld rond als NBA-ambassadeur en assistent van David Stern, de voorganger van Adam Silver als NBA Commissioner.

