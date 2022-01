Phoenix dankt Chris Paul voor zege, Chicago en Cleveland komen met schrik vrij

Chris Paul toonde opnieuw zijn kunnen, en bezorgde Phoenix de zevende overwinning op rij (115-109). Paul was goed voor 27 punten, veertien assists en negen rebounds en trok zijn team naar het einde toe over de meet. Ook Devin Booker had met 33 punten een ruim aandeel in de zege. Voor Utah volstonden de 22 punten van Jordan Clarkson niet.

In Oklahoma City stuikte Chicago, dat een voorsprong van 28 punten telde, helemaal in elkaar. Toch wonnen de Bulls nog tegen Oklahoma, dat onderaan de Western Conference bengelt, met de hakken over de sloot in 111-110, onder leiding van Nikola Vucevic (26 punten) en ook Zach LaVine (23 punten).

In Cleveland weerstonden de ‘Cavs’ de comeback van de Knicks in de ‘money time’ om te winnen (95-93), onder meer dankzij een beslissende worp van Darius Garland (13 punten, 12 assists) op 1 minuut en 23 seconden van het einde. New Orleans versloeg tot slot Indiana met 117-113. Devonte’ Graham blonk met 25 punten uit bij de Pelicans.

Volledig scherm Devonte' Graham. © AP