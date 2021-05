Philadelphia verliest van Indiana in NBA, Miami pakt ticket voor play-offs

Caris LeVert was de topschutter bij Indiana met 24 punten, Tobias Harris maakte 27 punten voor de Sixers. De Pacers staan op de negende plaats in de Eastern Conference. Philadelphia telt bovenin twee zeges meer dan Brooklyn, dat met 107-115 won van Chicago. De Sixers, zonder de zieke Joel Embiid, zagen tegen Indiana een einde komen aan een reeks van acht opeenvolgende zeges.

Met 24 punten en 11 rebounds was Tyler Herro de uitblinker bij Miami. Duncan Robinson en Bam Adebayo gooiden elk 22 punten door de korf. Bij Boston was Kemba Walker goed voor 36 punten.

Met nog drie wedstrijden voor de boeg kan Miami, gedeeld vierde in de Eastern Conference, niet meer uit de top zes vallen. Vorig jaar ging de Heat in de finale onderuit tegen de LA Lakers. Boston is zevende en zal zich zo goed als zeker voor de play-offs moeten kwalificeren via het play-intoernooi.

De LA Lakers versloegen New York met 101-99 na één verlenging, onder meer dankzij 23 punten van Kyle Kuzma. De titelverdediger, nog steeds zonder de geblesseerde LeBron James, blijft zevende in de Western Conference en is nog in de running voor de play-offs zonder te moeten deelnemen aan de barrages. Dallas, dat met 133-104 onderuit ging bij Memphis, is zesde met één overwinning meer dan de Lakers.