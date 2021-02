Philadelphia verliest bij Portland in NBA, Curry demonstreert met Golden State

NBAPhiladelphia, leider in het oosten van de NBA, heeft een 118-114-nederlaag geleden bij Portland. De Blazers triomfeerden dankzij sterkhouders Damian Lillard (30 punten) en Carmelo Anthony (24 punten, waarvan 17 in het laatste kwart).

De Sixers konden rekenen op een uitstekende Joel Embiid (35 punten) en zeer complete Ben Simmons (23 punten, 11 rebounds en 9 assists). Ze blijven wel op kop in de Eastern Conference met achttien zeges en acht nederlagen. Portland is zesde in het westen.

Stephen Curry stal opnieuw de show bij Golden State, dat Orlando versloeg met 111-105. De spelerverdeler kwam tot 40 punten, 8 rebounds, 5 assists en 4 intercepties. De Warriors staan achtste in het westen.

Boston pakte een 120-106 overwinning tegen Toronto en rekende daarbij op haar collectief. Semi Ojeleye (24 punten), Kemba Walker (21 punten) en Payton Pritchard (20 punten) kwamen alle drie boven de 20 punten uit. De Celtics blijven in de tussenstand als vierde in het oosten voor Indiana, dat een einde maakte aan haar reeks van vier nederlagen op rij. De Pacers wonnen met 95-111 in Detroit. Domantas Sabonis (26 punten) blonk uit bij de bezoekers.

Miami tot slot won met 94-101 in Houston. Het is voor de Heat de vierde zege op rij, voor Houston is het de vierde verliespartij op rij. Jimmy Butler (27 punten, 10 assists, 10 rebounds) vierde bij Miami zijn terugkeer na tien matchen afwezigheid door een coronabesmetting met een ‘triple-double’.

Volledig scherm Portland Trail Blazers. © AP