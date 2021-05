Philadelphia profiteert van nederlaag Brooklyn tegen Milwaukee

NBAPhiladelphia, dat na een verlenging met 111-113 won van San Antonio, is opnieuw de leider in de Eastern Conference van de NBA. Brooklyn ging immers met 117-114 onderuit tegen Milwaukee.

Philadelphia telt evenveel zeges als Brooklyn, maar verloor één match minder. De 76ers haalden het in de verlenging van San Antonio met een buzzer beater van Ben Simmons, die een rebound lukte na een gemiste poging van Joel Embiid. Die laatste blonk uit bij Philadelphia met 34 punten en 12 rebounds.

Brooklyn verloor nipt met 117-114 van Milwaukee, dat kon rekenen op een uitstekende Giannis Antetokounmpo (49 ptn), de tweevoudige MVP. Een ultieme poging van Kevin Durant (42 ptn, 10 rbds) om de score in evenwicht te brengen, ging de mist in. De Bucks blijven derde in de Eastern Conference, voor New York. De Knicks wonnen met 97-122 bij Houston, rode lantaarn in de Western Conference.

Volledig scherm Shake Milton (Philadelphia) © USA TODAY Sports

In die Western Conference greep Phoenix opnieuw de koppositie na een 120-123 zege in Oklahoma City. Devin Booker was de topscorer bij de Suns met 32 punten. Utah, dat zondag niet in actie kwam, is tweede met een even goed rapport. Maar het presteerde minder in de onderlinge duels.

De LA Lakers, die met 114-121 verloren van Toronto, zakten naar de zevende plaats in het Westen en dreigen dus barrages te moeten spelen. Dat geldt ook voor Boston in het Oosten, de Celtics moesten met 119-129 hun meerdere erkennen in Portland. De Lakers, titelverdediger, zijn dus nog steeds op de sukkel. Sterspeler LeBron James (19 ptn, 7 rbds, 6 assists) had opnieuw last van zijn rechterenkel en kon het duel niet afmaken. Eerder stond hij 40 dagen aan de kant met een verstuiking aan die enkel. Bij Toronto konden Pascal Siakam (39 ptn, 13 rbds) en Kyle Lowry (37 ptn, 11 passes) uitstekende statistieken voorleggen.