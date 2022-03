Philadelphia op dreef sinds komst Harden, Jokic pakt nieuwe ‘triple-double’

NBAPhiladelphia heeft maandag in de NBA haar perfecte score met James Harden in het team kunnen vasthouden. De 76ers versloegen de Chicago Bulls met 121-106.

Uitblinker Joel Embiid kwam tot 43 punten en 14 rebounds. Het was zijn tiende wedstrijd dit seizoen waarin hij meer dan veertig punten scoorde. Ook Harden zelf was op dreef met 16 punten, 14 rebounds en 8 assists. Voor de 76ers is het de zesde zege in zeven duels. Met Harden in het team wonnen ze alle vijf hun competitiewedstrijden. Voor Chicago was het de vijfde nederlaag op een rij.

Nikola Jokic voegde een dag na zijn zeventiende ook zijn achttiende ‘triple-double’ van het seizoen toe aan zijn palmares. De Serviër had met 32 punten, 15 rebounds en 13 assists een groot aandeel in de 131-124 zege van Denver tegen Golden State. Voor de Warriors, waar sterspelers Stephen Curry, Klay Thompson en Andrew Wiggins rust kregen, was het de negende nederlaag in elf duels.

Luka Doncic van zijn kant leidde Dallas naar een 111-103 zege tegen Utah met 35 punten en 16 rebounds. Victor Oladipo keerde voor het eerst sinds april vorig jaar terug in het team van Miami en was meteen goed voor 11 punten in 15 speelminuten. De Heat versloeg Houston met 123-106.

De San Antonio Spurs ten slotte haalden het met 117-110 van de LA Lakers. Spurs-coach Gregg Popovich evenaarde met die zege een record in de NBA. De 73-jarige Amerikaan telt nu 1.335 overwinningen op zijn palmares. Dat zijn er evenveel als Don Nelson, die tussen 1998 en 2010 tot datzelfde aantal was gekomen.

Popovich is al sinds 1996 coach van de Spurs. Hij leidde de ploeg naar vijf titels in de NBA. De zege tegen de Lakers was pas de 25e dit seizoen en de Spurs staan met de twaalfde plaats ook niet erg hoog in de westelijke divisie. Dejounte Murray was topscorer bij de ploeg uit San Antonio met 26 punten. Hij pakte ook nog eens 10 rebounds en gaf 8 assists.

Bij de Lakers ontbrak vedette LeBron James vanwege een pijnlijke knie. Hij had zaterdag nog 56 punten gemaakt in het duel met Golden State Warriors.

