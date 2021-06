Pechvogel Paul, zoals altijd… Chris Paul leidt Phoenix Suns naar Western Conference Finals, maar corona verpest zijn laatste titelkans

De play-offs begonnen allesbehalve goed voor CP3. Door een schouderblessure leek hij een schim van zichzelf. En dat tegen de Lakers, de titelverdediger uit LA. Paul kon amper dribbelen of schieten, zelfs om zijn shirt uit te trekken had hij hulp nodig. Gelukkig kon hij rekenen op zijn teamgenoten. Meer bepaald op een fantastische Devin Booker, die bij momenten de offensieve reïncarnatie van Kobe Bryant lijkt en gemiddeld 29,6 punten tegen de Lakers scoorde.

Ook de fysiek sterke center Deandre Ayton, wie Paul zelfs ‘the MVP of our postseason’ noemde, haalde zijn neus niet op voor het vuile werk. En hoewel de Suns hem in 2018 boven Luka Doncic verkozen, kan je Ayton onmogelijk een slechte pick noemen. Net zoals je het de Houston Rockets onmogelijk kan kwalijk nemen dat ze in 1984 Hakeem Olajuwon boven Michael Jordan draftten. Alleszins, de Suns wipten de Lakers — die zelf Anthony Davis door blessure moesten missen — in zes matchen en rukten op naar de tweede ronde, waar de Denver Nuggets van MVP Nikola Jokic hen stonden op te wachten.

Volledig scherm © AFP

Fontein van de Eeuwige Jeugd

En wat er toen met Chris Paul gebeurde, weet niemand. Maar zijn gekneusde schouder speelde hem plots totaal geen parten meer. De basketbalgoden leken ‘The Point God’ — voor even — weer gunstig gezind. Alsof Paul in de Fontein van de Eeuwige Jeugd stapte en de klok een aantal jaren terugdraaide: gemiddeld 25,5 punten, op 63% schotpercentage, en 10 assists in de amper vier wedstrijden die ze nodig hadden om de Nuggets weg te vegen. Het orgelpunt was game 4: 37 punten op 73,7% voor CP3 zonder ook maar één shot vanachter de ‘arch’ te nemen. Terwijl iedereen enkel driepunters of lay-ups schiet, opereert Chris Paul chirurgisch in zijn midrange-gebied. Die game 4 maakt van hem de oudste speler ooit die meer dan 35 punten in een beslissende wedstrijd scoorde.

Volledig scherm © AP

Al mocht game 2 er ook zijn: 17 punten en 15 assists met — hou je vast — 0 balverliezen. Nul! Wat moet het heerlijk zijn met Chris Paul samen te spelen. Dat moet Jokic ook wel gedacht hebben. De Nuggets — die op hun beurt door blessures geteisterd werden — konden nooit een vuist maken tegen Paul en zijn Suns. Resultaat? 4-0. Sweep.

Het virus

En zo cruisden de Phoenix Suns naar hun tiende Western Conference Finals. Voor Chris Paul zijn tweede. Met de LA Clippers is het hem nooit gelukt, met James Harden en de Rockets in 2018 wel. Dus dan wordt het stilaan tijd dat het eens misloopt voor CP3. Niet waar? Net zoals in 2015, toen hij zijn hamstring verrekte in de play-offs. Of zoals in 2016 toen hij zijn duim brak. Of zoals in 2018 toen hij opnieuw zijn hamstring verrekte en de kans op zijn eerste finale, en het breken van de hegemonie van de Golden State Warriors, misliep.

Misschien hoopte Paul dat hij deze play-offs zijn jaarlijkse pech al achter de rug had met zijn schouderblessure, maar niks is minder waar. Het is — hoe kan het ook anders — Covid-19 dat hem afstopte. CP3 testte positief, of kwam in contact met een positivo, en is zo voor onbepaalde tijd ‘out’. Dat betekent dat hij wel eens de eerste en/of tweede match van de Conference Finals tegen Utah Jazz of zijn ex-team, LA Clippers, kan missen. Uiterlijk zondagavond hebben we daarover uitsluitsel.

Één opkikker: volgens ESPN-analist en ex-speler Jalen Rose is Chris Paul gevaccineerd en dat zou zijn isolatieperiode drastisch inkorten. Laten we hopen.

Volledig scherm © AFP