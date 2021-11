Over fenomeen Curry, revelatie Poole en bindmiddel Green: de wonderbaarlijke verrijzenis van Golden State Warriors - and the best is yet to come

NBADrieënhalf jaar geleden wonnen de Golden State Warriors hun derde titel in vier jaar tijd. Tweeënhalf jaar geleden vertrok Kevin Durant naar de Brooklyn Nets, waarna ze nog amper 15 wedstrijden wonnen. En vorig jaar viel Klay Thompson uit met een achillesblessure. De Warriors leken gedoemd tot een jarenlange ‘rebuild’, maar dat was buiten een zekere Stephen Curry gerekend. Achtergrond bij de blitzstart van GSW in de NBA.

Wardell Stephen Curry II. Hoe goed is hij? Zo goed als eigenhandig katapulteert hij zijn Warriors naar de top van de NBA dit seizoen: 10 keer gewonnen, 1 keer verloren en een logische leidersplaats in de Western Conference. Golden State lijkt — veel vroeger dan gedacht — helemaal terug.

27,4 punten gemiddeld, een vijftigklapper tegen de Atlanta Hawks en dé frontrunner voor MVP dit seizoen. En daarmee vertel je eigenlijk maar een deel van het verhaal. Hoe makkelijk Curry basketbal laat lijken. Van overal op het veld kan hij scoren. Letterlijk. Van overal. Driepunters, lay-ups, midrange… Kinderspel voor de man uit Charlotte. Zijn onwaarschijnlijk driepuntschot transformeerde de NBA in die mate dat je zonder shot er niet meer aan de bak komt. Oh, wat hadden de Warriors 12 jaar geleden gelijk Curry te draften, die als zevende nog altijd vrij was.

Sinds 2014 speelt Curry onder coach Steve Kerr. Die maakte van hem de spil van zijn aanval en liet hem zo toe alles te winnen: 3 keer NBA-kampioen en 2 keer MVP, waarvan één keer unaniem. Nog steeds een unicum. Ook dit jaar geeft Kerr zijn poulain de sleutels van het team in handen. Gevolg? Een onstopbare aanval. De beste in de NBA. Gemiddeld scoren de Warriors 115,9 punten per wedstrijd. Daarvan zijn er 27,4 afkomstig van Curry zelf en telkens 17 van zijn kompanen Andrew Wiggins en Jordan Poole. Die eerste werd ooit door de Cleveland Cavaliers als eerste gedraft met het idee om van hem de Canadese Kobe Bryant te maken, die laatste doet een serieuze gooi naar de titel van ‘Most Improved Player’.

Dat die drie zo renderen dit seizoen heeft heel veel te maken met de rol van Draymond Green. Hij valt misschien niet vaak op in de statistieken, maar verdeelt en heerst bij de Golden State Warriors. En dan zwijgen we nog over zijn defensieve impact. Ook daar: niet zoveel blocks of steals, maar hij weet waar te staan en waar zijn ploeggenoten neer te zetten. Draymond Green is de lijm die de Warriors bij elkaar houdt.

Alleen maar beter

Bovendien speelt Golden State niet eens op volle sterkte. Klay Thompson, na Curry de beste schutter ter wereld, is nog steeds geblesseerd. Twee jaar ondertussen al. Eerst scheurde hij zijn kruisband tijdens de zesde finalewedstrijd tegen de Toronto Raptors, daarna zijn achillespees in training. Waardoor de laatste wedstrijd van Thompson al van 13 juni 2019 dateert. De vijfvoudige All-Star zou binnen een maandje weer kunnen meetrainen en begin volgend jaar weer kunnen spelen. In welke toestand we Thompson terug op het parket krijgen te zien, blijft afwachten. Maar zijn niet-atletische speelstijl geeft ons alleszins de hoop dat we de oude Klay terugkrijgen. Inclusief 14 driepunters in één wedstrijd of 37 punten in één kwart.

Ook nog geen James Wiseman bij de Golden State Warriors. De center, die vorig jaar als tweede — ja, boven LaMelo Ball — werd gekozen, is ook geblesseerd. Hij scheurde in april zijn meniscus en is nog steeds niet terug. Wiseman denkt er zelfs aan zijn revalidatie in de G League af te ronden. Dat is een soort opstapcompetitie naar de NBA waar hij heel wat matchritme kan opdoen. Wiseman speelde door blessures en een schorsing in college — zijn moeder accepteerde zo’n 11.000 dollar van de Universiteit van Memphis — slechts 42 basketbalwedstrijden sinds hij van de middelbare school afstudeerde. Dat is veel en veel te weinig voor een jonge speler.

Zo ziet niet alleen het heden, maar ook de toekomst er rooskleurig uit in San Francisco.

