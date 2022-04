Ontdekt door stom toeval en klaargestoomd door zijn vader: wie is Ja Morant? Het heden en de toekomst van de NBA

NBATemetrius Jamel Morant, of kortweg ‘Ja’. De Amerikaan is de nieuwe posterboy in de NBA, maar ei zo na was hij daar nooit geraakt. Nu staat Ja met zijn Memphis Grizzlies op één overwinning van de tweede ronde in de play-offs. Op zoek naar de roots van de man die de wereld verstomde met een gewéldige dunk. “Mijn vader was mijn eerste hater.”