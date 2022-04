Om naar te blijven kijken: NBA raakt niet uitgepraat over fenomenale dunk Ja Morant

De NBA play-offs zijn volop aan de gang. Miami Heat en Boston Celtics zijn al zeker van hun plaats in de halve finales van de Eastern Conference, voor de andere teams blijft het bikkelen. Vooral in het Westen zit de spanning er goed in. Drie van de vier partijen krijgen zeker al een zesde wedstrijd. Phoenix Suns en Memphis Grizzlies wisten afgelopen nacht wel een 3-2-voorsprong te bemachtigen tegen respectievelijk New Orleans Pelicans en Minnesota Timberwolves.

Vooral in de partij tussen Memphis Grizzlies en Minnesota Timberwolvs knetterde het. Met dank aan Ja Morant. De point guard scoorde 30 punten, plukte 13 rebounds en deelde 9 assists uit. Net geen triple-double dus, al was vooral de manier waarop indrukwekkend. In de slotseconden van het derde quarter zette hij bij een 85-72-achterstand het FedExForum in vuur en vlam.

De wedstrijd leek verloren voor de thuisploeg, maar Morant stormde in een nietsontziende raid naar de ring om over Malik Beasley staalhard binnen te dunken. 85-74 en opnieuw hoop voor Memphis Grizzlies, maar voor Morant werd het dan pas money time. De ranke spelverdeler nam zijn team bij de hand en scoorde de laatste 11 punten voor de Grizzlies. Met een lay-up in de slotseconden verzekerde hij een nipte 111-109-zege.

VIDEO: de beslissende lay-up van Morant

Tussenstand play-offs NBA Eastern Conference Miami Heat - Atlanta Hawks: 4-1 Philadelphia 76'ers - Toronto Raptors: 3-2 Milwaukee Bucks - Chicago Bulls: 3-1 Boston Celtics - Brooklyn Nets: 4-0 Western Conference Phoenix Suns - New Orleans Pelicans: 3-2 Dallas Mavericks - Utah Jazz: 3-2 Golden State Warriors - Denver Nuggets: 3-1 Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves: 3-2

Bekijk hieronder nog eens de dunk van Morent vanuit alle mogelijke hoeken:

