Nikola Jokic kan één van de beste NBA-centers aller tijden worden. Of is hij dat al?

NBA Dallas van superster Doncic haalt controver­siële Irving binnen voor de neus van de Lakers, gefrus­treer­de LeBron: “Misschien ligt het aan mij”

De overgang van NBA-ster Kyrie Irving van Brooklyn Nets naar Dallas Mavericks is helemaal rond. De ‘Mavs’ troeven met hun trade onder meer LA Lakers af, tot frustratie van LeBron James. Irving is voor elk team een versterking op het veld, maar ernaast was hij in Brooklyn zeker niet onomstreden. Zo weigerde hij onder meer om zich te laten vaccineren tegen corona en op sociale media verwees hij naar een documentaire die door velen wordt beschouwd als antisemitisch.