Nikola Jokic, de Servische NBA-ster die in vijf jaar 250 miljoen euro gaat verdienen (en zo LeBron James & co loef afsteekt)

NBA Superduo Cur­ry-Thomp­son helpt Golden State aan plek in conference­fi­na­le, Giannis en kampioen Milwaukee moeten klus klaren in “game 7"

De Golden State Warriors hebben zich vrijdagavond verzekerd van een plaats in de finale van de Western Conference. Ze versloegen de Memphis Grizzlies met 110-96 en kwamen zo op een beslissende 4-2 voorsprong. De Milwaukee Bucks, die hun titel verdedigen in de NBA, verloren thuis van de Boston Celtics en zullen de klus in de zevende en laatste onderlinge ontmoeting moeten klaren.

14 mei