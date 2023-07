Nieuwe stap in grote droom: Toumani Camara tekent NBA-contract bij Suns en moet zich nu bewijzen tegen kleppers en in Summer League

Zo klonk het zondag nog. Nu is “that first NBA contract” dus een feit. Camara zette zijn handtekening onder een verbintenis van vier jaar, waarvan één gegarandeerd. Een nieuw teken dat de Phoenix Suns geloven in onze landgenoot, want ze waren niet verplicht hem een contract aan te bieden. “Maar toen coach Frank Vogel mij voor het eerst ontmoette, zei hij dat hij ‘excited’ is over het basketbal dat ik speel. Ik denk dat ik pas in zijn spelfilosofie - snelle offense en hard verdedigen”, zei de Brusselaar ook in het interview aan onze redactie.