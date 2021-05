Nieuw incident in NBA: toeschouwer gooit flesje naar Kyrie Irving

NBADe toeschouwers zijn terug in de NBA, maar dat heeft de voorbije week wel geleid tot een reeks incidenten. Kyrie Irving (Brooklyn Nets) kreeg na de overwinning van zijn team bij de Boston Celtics (126-141) een flesje water vanaf de tribune naar zich toe gegooid. “We worden behandeld alsof we in een menselijke dierentuin zijn”, zei Irving, die met zijn ploeg een voorsprong van 3-1 nam in de best-of-seven-serie.

Het flesje vloog rakelings langs het hoofd van de 29-jarige Amerikaan, die tussen 2017 en 2019 voor de Celtics speelde. Beveiligers wisten de dader snel te pakken te krijgen. Hij werd met handboeien om de TD Garden uitgevoerd. “Helaas is ook sport op een kruispunt aangekomen waarbij heel wat oude wegen samenkomen”, aldus Irving. “Er is sprake van onderliggend racisme. De mensen hier vinden dat ze het recht hebben om zoiets te doen.”

Het was voor Irving allesbehalve een warm welkom bij zijn terugkeer in de zaal van zijn oude club. Hij werd bij ieder balcontact uitgefloten. Het haalde Irving niet uit zijn spel, want hij maakte 39 punten en pakte 11 rebounds. Samen met Kevin Durant (42 punten) en James Harden (23 punten, 18 assists) leidde hij Brooklyn Nets naar de derde zege op de Celtics.

“Ik weet dat iedereen vanwege de pandemie 1,5 jaar thuis heeft gezeten, mensen zijn daardoor gespannen”, zei Durant. “Maar als je naar zulke wedstrijden gaat, moet je beseffen: deze mannen zijn ook gewoon mensen. We zijn geen dieren, we zitten niet in het circus. Als je naar een wedstrijd komt, draait het niet alleen om jou als fan. Toon een beetje respect voor de sport. De mensen in Boston zijn waarschijnlijk nog steeds boos op Kyrie, maar dat is geen reden om zo kinderachtig te doen. Hopelijk hoeven we hier dit jaar niet meer terug te komen.” De Nets kunnen zich dinsdag in New York verzekeren van een plek in de tweede ronde van de play-offs.

Afgelopen week vonden meerdere incidenten plaats. Zo kreeg Russell Westbrook (Washington Wizards) in Philadelphia een bak popcorn over zich heen gegooid. In New York spuugde een toeschouwer naar Trae Young (Atlanta Hawks). De daders zijn voorlopig niet meer welkom in de NBA. Utah Jazz schorste drie toeschouwers voor het racistisch bejegenen van familieleden van Ja Morant (Memphis Grizzlies).

Suns komen in NBA gelijk met Lakers, Hawks en Nets staan er goed voor

Chris Paul, hersteld van een schouderblessure, heeft de Phoenix Suns naar een belangrijke 92-100-zege geleid tegen de LA Lakers in de vierde wedstrijd van de eerste ronde in de play-offs van de NBA. De tussenstand komt zo in evenwicht (2-2). Bij de titelhouder viel Anthony Davis uit met een blessure aan de adductoren.

Paul, die het eerste duel in de best-of-seven-serie miste, was goed voor 18 punten en 9 assists. Jae Crowder deed het ook uitstekend met 17 punten en 7 rebounds. Bij de Lakers was LeBron James de topschutter met 25 punten en daarnaast ook nog eens 12 rebounds.

In de andere matchen van de avond was Trae Young (27 punten) bepalend voor de Atlanta Hawks, die met 113-96 wonnen van de New York Knicks. De Hawks leiden in de tussenstand met 3-1. Woensdag spelen beide teams opnieuw tegen elkaar in New York.

De Brooklyn Nets staan ook 3-1 voor tegen de Boston Celtics na een 126-141-overwinning. In Dallas-LA Clippers is de tussenstand gelijk (2-2). Het team uit Los Angeles boekte een belangrijke 81-106-zege.

