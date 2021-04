Nets zijn zeker van play-offs, Oklahoma wint voor het eerst in 14 wedstrijden

De Nets misten tegen Toronto nog steeds James Harden met een hamstringblessure, maar leverden een sterke collectieve prestatie af. Die andere twee sterspelers, Kevin Durant (17 punten en 10 rebounds) en Kyrie Irving (9 punten), kenden geen topdag. Maar Jeff Green (22 punten en 8 rebounds) en Blake Griffin (17 punten en 6 rebounds) namen hun plek moeiteloos in. Het is voor de Nets de vierde zege in vijf duels. Bij Toronto, pas twaalfde in het oosten, was Kyle Lowry (24 punten) op dreef. De Raptors oogden echter nog vermoeid na hun zege tegen Cleveland minder dan 24 uur geleden.

Bucks winnen, Celtics verliezen

Doncic blinkt uit tegen Curry

Verderop in het klassement moest Indiana haar meerdere erkennen in Portland (112-133). Dallas tot slot haalde uit bij Golden State (103-133). Luka Doncic was met 39 punten de uitblinker. Aan de zijde van de Warriors was Stephen Curry de topschutter met 27 punten. De laatste keer dat beide teams elkaar troffen was hij nog goed voor ruim het dubbele aantal punten: 57. Het was pas de eerste keer in vijf onderlinge duels dat Doncic vaker tot scoren kwam dan Curry.