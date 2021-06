Nets moeten tot het gaatje, Milwaukee sleept zevende duel uit de brand

De Bucks konden rekenen op Khris Middleton, goed voor 38 punten. Giannis Antetokounmpo nam dertig punten voor zijn rekening. Voor de Nets volstonden de 32 punten van Kevin Durant niet. Beide teams houden elkaar na zes duels in evenwicht (3-3). De beslissing valt dus zaterdag in de zevende wedstrijd in het Barclays Center in Brooklyn. In de finale in het oosten wacht nadien Philadelphia of Atlanta. Atlanta leidt in deze onderlinge confrontatie met 3-2.